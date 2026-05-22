La Sar busca en casa el ascenso a Primera Nacional

SAR Opmobility y Poio Artai buscarán este fin de semana el ascenso a Primera Nacional Masculina. La SAR lo hará en casa, con el apoyo de su afición, mientras que el Poio viaja a Villafranca de los Caballeros (Toledo).

Sector A

SAR Opmobility jugará la fase de ascenso en La Bombonera, con el apoyo de la afición, para enfrentarse a Hercos Motor BM Colindres (Cantabria), SC Synerkos Castrillón (Asturias) y Fisiopat BM Sariegos (Castilla y León).

No fue una temporada fácil para el conjunto redondelano, con bastantes lesiones, pero en el tramo final, al ir recuperando gente, fue remontando y acabó venciendo al Seis do Nadal en la Final Four haciendo un partidazo. El entrenador de la SAR, Iván Vázquez, es ambicioso y asegura que “el objetivo, sin duda, es ascender. A pesar de que no hicimos la mejor temporada, llegamos en un buen momento, la fase se celebra en casa y el equipo filial ha logrado el ascenso de categoría. Así que nos vamos a dejar todo en la pista para tratar de ascender, porque además creemos que es posible”.

Hoy jugarán contra el Colindres, campeón de Cantabria, entidad a la que conocen, tal y como explicó Vázquez: “Nos enfrentamos a ellos hace dos años en la fase de ascenso. Es un equipo joven, rápido, jugón, de cantera y muy intenso”. Para afrontar este choque, la clave será “aplomar los nervios”, que pueden ser decisivos en el arranque de la fase.

SAR OPMOBILITY - HERCOS MOTOR BM. COLINDRES (hoy, 21:00 horas, La Bombonera)

Sector D

El Poio Artai se proclamó campeón gallego haciendo una gran temporada y logrando el título con dos semanas de antelación. Así, consiguió la clasificación para la fase de ascenso a Primera Nacional, a la que se enfrenta este fin de semana en Villafranca de los Caballeros (Toledo).

El Poio, dirigido por Víctor Efrén Castro (primer entrenador) y Adrián Teixeira (segundo), afrontan la competición con la máxima confianza, a pesar de que tendrán que jugar contra grandes rivales: Los campeones de Castilla la Mancha (Fibritel BM Villafranca) y Extremadura (BM Ciudad de Villafranca) y el segundo canario (CBM Serigrafías Cucas Realejos).

El preparador del conjunto pontevedrés ve a su plantilla con ganas y confianza, además de que afrontan el reto sin bajas. Piensa que la clave es “alcanzar nuestro nivel defensivo. Fuimos el equipo menos goleado de la Liga y creo que si estamos bien en esta faceta, tendremos opciones”. Además, resalta la necesidad de ir día a día y gestionar las rotaciones.

Adri Teixeira, al hablar de posibilidades, lo tiene claro: “Estamos preparados para conseguirlo, pero somos conscientes de que los rivales son duros, y que una fase de ascenso es un mundo aparte. Es competir tres días seguidos y ningún equipo está acostumbrado a ello, pero confiamos mucho en nuestra plantilla y haremos lo posible por conseguir el ascenso”.

La fase comenzará ante el Ciudad de Villafranca extremeño. “Es un equipo con un ataque organizado, un ritmo ordenado, quizás más lento que los otros rivales. Pero peligroso en el lanzamiento exterior y su juego con el pivote”, indicó Castro.

POIO ARTAI-BALONMANO CIUDAD DE VILLAFRANCA (hoy, 18:00 horas, Polideportivo Municipal Jorge Maqueda).

Sectores nacionales cadete femenino

Este fin de semana (22 al 24 de mayo) se celebrarán los Sectores Nacionales de la categoría cadete femenina con la participación de Mecalia Atlético Guardés, SAR Rodavigo, Fundación Alba Torres Carrera BM Chapela y Culleredo, representando al balonmano gallego.

Sector A

El sector A se celebrará en A Sangriña, siendo el Mecalia Atlético Guardés el equipo organizador. El Guardés se enfrentará al EMD Aceuchal, BM Gijón y Bicapal BM Palencia, y el objetivo es conseguir la primera posición para clasificarse para el Top8.

En la primera jornada, que se celebrará hoy, el Guardés dirigido por María Douro se enfrentará al equipo extremeño del Aceuchal (19:00 horas).

Sector B

La Bombonera acogerá el sector B con la presencia de SAR Rodavigo, 3COM Squad Valsequillo, BM Alcobendas y Urdaneta. El equipo local, con Carla Abad al frente, comenzará la competición esta tarde (17:00 horas) contra el Valsequillo canario.

Sector D

El Fundación Alba Torres Carrera BM Chapela forma parte del grupo II del sector D, formado por seis equipos, y que se celebrará en Zarautz. En el grupo II el Chapela se enfrentará al Oviedo (hoy, 17:00 horas) y mañana al equipo local, el Zarautz (19:00 horas). Dependiendo del resultado de los dos primeros partidos, se conocerá el horario y rival del tercer y último día.

Sector C

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El BM Culleredo Sutenor también forma parte de un grupo de seis equipos, que se divide en dos grupos. El Culleredo forma parte del grupo I junto al BM Benalmádena y el Mesón Candela HBC´74 de Camargo. El primer partido será contra el Benalmádena hoy a las 20:00 horas y mañana se enfrentará al conjunto cántabro a las 11.00 horas.