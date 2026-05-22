Un penalti fallado impide la victoria del Planciber Seis do Nadal

PLANCIBER SEIS DO NADAL, 23- 23, 3COM SQUAD VALSEQUILLO 23. PLANCIBER SEIS DO NADAL: Raquel Taboada, Cynthia Bello (4), Carla Hernández, Laura González (1), Marta Matamala (3), Aroa Gardón, Valery Pimentel (3), Vania Pijuán, Carla Caride (7), Valentina Estrada, Ainoa da Rocha (3), María Montero (2), Ana Rodríguez, Estela Misa, Silvia Sánchez. 23. 3COM SQUAD VALSEQUILLO: Melania Falcón (2), Valeria Rodríguez, Belén Benítez (4), Sara S. (1), Sara Santana (1), Ariadna González, Beatriz González (8), María Viera, Arabia Peña (2), Yoselín Álvarez (1), Sofía Martel, Vaitiare González (3), Daymara González, Dalia Santana (1). ÁRBITROS: Iván Álvarez y Javier Casado. Excluyeron dos minutos a Ainhoa da Rocha (2) y María Montero, por el Seis, y a Beatriz González (2) y Daymara González, por el Valsequillo. PARCIALES: 3-0, 6-4, 7-5, 9-7, 12-10, 13-11 (descanso), 14-13, 16-15, 17-17, 18-19, 20-21, 23-23 (descanso). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 1 del sector A de ascenso a la División de Honor Plata Femenina, disputado en el Pavillón Municipal de Coia. Gran ambiente en la grada.

Reparto de puntos entre Planciber Seis do Nadal y Valsequillo, en un partido con un final agónico en el que las viguesas erraron un 7 metros que les daría la victoria con el tiempo ya finalizado. Al final, empate y todo por decidir en la fase de ascenso a División de Honor Plata Femenina.

En los primeros minutos parecía que el Seis iba a abrir distancias con un inicio fulgurante (3-0), pero el conjunto canario nunca le perdió la cara al choque. A pesar de que el conjunto vigués siempre mandaba en el marcador con distancias cortas y de que hubo momentos en los que parecía que podía escaparse, no lo lograba. Al descanso. 13-11, para el Seis.

En el reinicio, todo seguía igual, con el conjunto dirigido por Miguel Sánchez mandando, pero sin lograr romper el partido. Y así, el Valsequillo comenzó a creer en sus posibilidades. Primero para empatar (16-16) y después para ponerse por delante en el marcador por primera vez en el minuto 43 (16-17). Ahí, el partido cambió. Comenzaron las dudas en las locales y parecía que el Valsequillo era el equipo que más creía. Lograron ponerse dos goles arriba (20-22) y apareció la garra de las viguesas, que, a pesar de no estar acertadas, lucharon para remontar. Con una Raquel espectacular en portería, que las mantuvo vivas cuando se les escapaba el partido, y la fe de este equipo lograron empatar a falta de poco más de un minuto (23-23). Atacaron las canarias y el balón se fue alto y el último ataque fue para el Seis que lo aprovechó al máximo provocando un 7 metros que lanzó Cynthia con el tiempo ya finalizado. El balón se estrelló en el larguero y empate en el marcador.

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Así, el sector sigue vivo y ambos equipos tienen todavía opciones de ascender. Este sábado (Coia, 18:00) el Seis se enfrentará al Aceuchal, que perdió por un gol ante el Guadalajara (20-19).