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Galicia, a por las banderas en Castro Urdiales

Diecinueve tripulaciones gallegas de once clubs participan desde este sábado en el Campeonato de España de trainerillasnEuskadi acude con dieciséis equipos y Cantabria, con diez

Regata de trainerillas en Meira.

Regata de trainerillas en Meira. / Gonzalo Núñez

Koroibos

Vigo

Un total de 19 tripulaciones gallegas, representando a once clubes, competirán en la mañana del sábado en las series eliminatorias del LXXIX Campeonato de España de Trainerillas, modalidad de banco fijo del Cantábrico con seis remeros y patrón, que este año tiene sede en la villa cántabra de Castro Urdiales.

Las series, con mangas de cuatro equipos, darán comienzo a las 10:30 horas con las 45 tripulaciones (10 de Cantabria, 16 del País Vasco y los 19 de Galicia). Los clubes gallegos son Chapela-Wofco (4 equipos), Mecos (3), Puebla, Tirán-Pereira y Cabo de Cruz (2 cada uno) y Remo Boiro, Samertolaméu-Oversea, Cabana Ferrol, Vila de Cangas, Amegrove y Ares (un equipo). Van a tener seria oposición en las armadas que representan a País Vasco y Cantabria. pero los atletas gallegos, femeninos y masculinos, acuden con todas las ambiciones y con la idea irrenunciable de mejorar el palmarés del año pasado, en el que se conquistaron dos banderas y dos bronces en A Pobra do Caramiñal, donde se celebró el anterior Nacional, llevándose las banderas Remo Puebla y Cabo de Cruz y las dos medallas de bronce, Chapela-Wofco.

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La competición se desarrollará en una pista de regatas abierta al mar y de 1.750 metros, con una virada para cadetes femenino y masculino y 3.500 metros con tres viradas para juveniles y absolutos, de ambos sexos. Se clasificarán para la final de honor el primero de cada manga y los dos mejores tiempos. Los demás pasarán a las finales B.

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