El Porriño sueña con un imposible

En el Conservas Orbe Zendal, como en el Mecalia, un ciclo concluye como su historia exige, batallando al máximo nivel. Pero al contrario que su vecino, fuera de casa y con escasas opciones de triunfo. El equipo porriñés disputa este sábado la vuelta de las semifinales ligueras en cancha del Bera Bera. Su casi imposible objetivo: remontar el 28-32 encajado en el Municipal.

No es sólo el resultado y la visita–las porriñesas fueron capaces de decidir los cuartos en A Guarda–, sino el potencial del rival, favorito al doblete estatal, y el estado de piezas claves de la plantilla, como Caro Bono. Isma, con todo, ante su probable despedida tras siete temporadas de jefatura técnica, volverá a agotar su amplio catálogo de recursos tácticos para incomodar a las donostiarras. n