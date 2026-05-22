Balonmano-División de Honor
El Porriño sueña con un imposible
El cuadro de Isma Martínez necesita remontar el 28-32 de la ida
En el Conservas Orbe Zendal, como en el Mecalia, un ciclo concluye como su historia exige, batallando al máximo nivel. Pero al contrario que su vecino, fuera de casa y con escasas opciones de triunfo. El equipo porriñés disputa este sábado la vuelta de las semifinales ligueras en cancha del Bera Bera. Su casi imposible objetivo: remontar el 28-32 encajado en el Municipal.
No es sólo el resultado y la visita–las porriñesas fueron capaces de decidir los cuartos en A Guarda–, sino el potencial del rival, favorito al doblete estatal, y el estado de piezas claves de la plantilla, como Caro Bono. Isma, con todo, ante su probable despedida tras siete temporadas de jefatura técnica, volverá a agotar su amplio catálogo de recursos tácticos para incomodar a las donostiarras. n
PABELLÓN: José Antonio Gasca. HORA: 19:00.
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