El CdeC Lavadores gana gracias a una magnífica segunda mitad

27. CDEC LAVADORES VIGO: Eva Fernández (4), Marta R. Rubio, Marta R. Vaz (3), Alexandra Abalde (1), Antía Fernández (1), Antía Estévez, Paula Alonso (5), Andrea Padro, Iris Santana (7), Sara Limes (4), Lara Castro, Carmen Pereira, Noelia Sánchez (1), Iria García (1), Tania Pombo, Sofía Morales. 19. BM COSLADA: Andreea Florina, Yadira Morales (5), Leire Grande, Elina Pérez, Cristina García (1), María Gómez (2), Laura Muñoz (6), Valery Bergaño, Cristina Bravo, Lucía del Val, Sabrina Benzo, Rosa Morales, Agurtzane Castrillo (3), Mónica Arroyo, Sandra Hernández (2). ÁRBITROS: Iker Egia y Endika Domínguez. Excluyeron dos minutos a Laura Muñoz y Sandrá Hernández, por el Coslada. PARCIALES: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, 9-8 (descanso), 14-10, 15-13, 17-14, 20-14, 23-16, 27-19 (descanso). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 1 del sector B de ascenso a la División de Honor Plata Femenina, disputado en el Pavillón Municipal de Lavadores. Gran ambiente en la grada.

El CdeC Lavadores venció al Coslada en el primer partido de la fase, haciendo una magnífica segunda mitad, en la que fue muy superior al conjunto madrileño.

El encuentro comenzó muy igualado, con las defensas y las porterías imponiéndose a los ataques, y prueba de ello es el marcador al descanso con un corto 9-8 en el electrónico. Pero tras el descanso, el Lavadores salió muy bien y enseguida abrió una distancia de cuatro goles (13-9), que obligó al técnico del Coslada a solicitar tiempo muerto. A pesar de ello, seguía mandando el conjunto vigués que aprovechaba su gran defensa y las paradas de Antía Estévez, que hizo un partidazo ayer, para sobrepasar los malos momentos e ir aumentando las distancias. La lesión de Sandra (en el Coslada) también le hizo daño y el Lavadores fue muy superior en el tramo final del choque.

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Este sábado (20:00), en el Municipal de Lavadores, partido muy importante ante el Oviedo, que también ganó ayer su choque.