Los mayos de África Sempere: a por su segundo título con el Mecalia

Aquella joven África se ha convertido en esta África madura. Aquella pivote chispeante, funambulista del seis metros, cimenta hoy la defensa. Áfricas de mayo en mayo; la de la conquista liguera de 2017, la de su retirada en 2025 y la que este domingo pudieran coronarse europea. La África rediviva, jugadora e institución, alicantina y guardesa, cose épocas cada vez que se emplasta de pega.

África Sempere, que ta vez este domingo llore de alegría, lloró hace doce meses de melancolía. A Sangriña despidió en pie a la última heroína del título de Liga que resistía en la plantilla, con sólo un breve paréntesis en el Elche (21-22) desde su fichaje en 2016. «Ha sido una carrera profesional impecable. No me queda nada por dar», argumentaba entonces.

África Sempere, el día de su retirada en 2025. / Tamara Alonso (SportCoeco)

Ella misma había decidido su retirada, sin presiones ni consejos. Se había ido porque quiso y retornó porque se lo pidieron, cuando aún se estaba aclimatando a su nueva vida civil. A comienzos de diciembre se conoció que el tobillo de Cristina Cifuentes exigía bisturí. «Ante la triste noticia de la operación de Cris necesitaban un pivote y pensaron en mí para echar un cable», relata África. «No me lo pensé demasiado. Estoy muy agradecida a este club por todo lo que ha hecho por mí. Si necesitaban que aportara mi granito de arena, lo iba hacer».

África ha aceptado un papel más secundario del que acostumbró en su carrera, por detrás de María Palomo en la rotación. «Me costó bastante coger el ritmo pero estoy muy contenta por cómo me ha respondido el cuerpo y sobre todo cómo me han tratado tanto las chicas como el cuerpo técnico», celebra. «He sido una privilegiada por haber podido disfrutar de este equipo una vez más».

La mala experiencia de Turquía

El balonmano ha premiado su sacrificio con experiencias, como la final de la Copa de la Reina perdida ante el Bera Bera, y desafíos, como añadir el primer trofeo continental a ese que ella misma contribuyó a colocar en la vitrina del Atlético Guardés. «Estoy muy feliz e ilusionada por tener la posibilidad de poder ganar otro título y hacer historia en A Guarda», valora. «Es un lujo poder llevar esta camiseta y conseguir cosas tan importantes para todo el club y el pueblo. Ojalá podamos ganarlo».

No lo da por hecho, pese al 20-24 cosechado en Michalovce. Sabe demasiado y lo ha vivido todo dentro de una cancha, camino de los 34 años. «Hicimos un primer partido muy serio y así se reflejó en el resultado. Sabíamos de su importancia. Ya tuvimos la mala experiencia en Turquía», menciona.

Se refiere a la anterior final de la EHF European Cup, en 2023, que se les escapó en Antalya (33-20) pese al 23-17 de la ida. «Aunque la eliminatoria no ha terminado, ahora tenemos el factor cancha de nuestro lado y a toda nuestra afición apoyándonos. Ellas vendrán con ganas de revancha y con el partido más preparado. Tendremos que ajustar los fallos que tuvimos allí y mejorar nuestras fortalezas».

Detalla África prioridades tácticas: «Ellas cuentan con jugadoras de gran lanzamiento exterior y muy rápidas al contraataque. Serán claves nuestra defensa y nuestro repliegue. Estoy convencida de que daremos lo mejor de nosotras mismas y haremos un gran partido en A Sangriña».

Pareciera concluir esta prórroga de África. Sin embargo, no descarta otros mayos: «Estoy centrada en acabar de la mejor manera posible esta temporada. Aunque la he disfrutado mucho, ha sido un gran reto a nivel físico. Voy día a día . Pero es cierto que sí que me voy a pensar la idea de continuar la próxima temporada».