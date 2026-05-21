Vigo acoge la Solitaire du Figaro

Después de tres días completos de navegación, la flota compuesta por los 41 barcos de la Solitaire du Figaro Paprec se acerca a la costa norte de Galicia. Desde que el pasado domingo salieron de Perros-Guirec, en el norte de la Bretaña francesa, atravesando la entrada del Canal de la Mancha y alcanzando el “Sprint Intermédiaire” del faro Wolf Rock, en Inglaterra, antes de poner rumbo sur hacia España, los participantes ya se encuentran a 150 millas a donde descenderán hasta Vigo tras superar Finisterre.

Se espera que la flota pueda llegar hoy jueves a la dársena de Portocultura a partir de las 19:00 horas, donde serán recibidos por las autoridades locales.

El cambio del sistema meteorológico ya afecta a la península ibérica y Galicia disfruta de un potente anticiclón que, por el contrario, mermará la velocidad de la flota, ya que la intensidad del viento será muy débil. Esta nueva situación obligará a los patrones a realizar un trabajo extra para sacar el máximo rendimiento a sus embarcaciones y poder atravesar las zonas de calma que encontrarán durante las próximas horas. Eso podría demorar algo la esperada entrada en la ría de Vigo que estará condicionada por la fuerza del viento que salude a los veleros en su aproximacióna la costa gallega.

Como está siendo habitual desde que tuvo lugar la salida desde Francia, la cabeza de la flota permanece muy agrupada y los cambios de liderato son constantes. Después de haber virado nuevamente hacia el oeste durante la pasada madrugada para poder doblar Finisterre, tras casi 48 horas consecutivas de rumbo sur, el nuevo líder de esta 57ª edición es el “Macif 2025”, del francés Hugo Dhallenne, seguido a poco más de una milla por el “Nautymor”, de Dave Beaudart, dos de los grandes aspirantes a la victoria final en esta regata.

Programa de actos de la regata Solitaire du Figaro / Hugo Barreiro

Inauguración Village

Unas pocas horas antes de la llegada de la flota a Portocultura tendrá lugar la inauguración del village de la regata. Un acto que comenzará a las 13:00 horas y en el que se procederá al corte de la cinta con la bandera de Vigo, situada en el arco de entrada al village, una imagen que simbolizará el comienzo de la escala de cuatro días de esta 57ª edición en la ciudad, por segundo año consecutivo.

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El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la delegada de la Xunta de Vigo, Ana Ortiz, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la directora de la Solitaire du Figaro Paprec, Philippine Collod; y el presidente de la Fundación Traslatio, Mario Cardama, serán los encargados de inaugurar el village de Portocultura, de acceso público y con actividades gratuitas para todas las edades que se desarrollarán hasta el domingo que será cuando tenga lugar la salida de la segunda etapa a las 16:00 horas aunque las actividades en el Village se mantendrán a lo largo de la tarde que promete emociones fuertes y un gran espectáculo con la salida conjunta de los más de cuarenta veleros que participan en esta edición de una de las regatas oceánicas más importantes que forman parte del calendario mundial y que por segundo año consecutivo ha elegido Vigo como uno de sus puertos de paso.