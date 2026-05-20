Lo que cambia y lo que queda

Unas jugadoras se quedan y otras se van. Una entrenadora concluye y un entrenador regresa. La vida no sigue igual, pero prosigue. Será el mismo Mecalia Guardés y a la vez distinto, quizá incluso sin Mecalia apellidando al Guardés. Todos, pese al revuelo, se quedarán de algún modo, en cuerpo o alma. Habitarán perpetuamente en la memoria de sus aficionados. Como las heroínas victoriosas de la Liga de 2017, con África Sempere hoy agotando su prórroga y el técnico, José Ignacio Prades, ya comprometido a volver mañana. Como las heroínas derrotadas en la final de la EHF European Cup de 2023; también Cristina Cifuentes, que ha renovado, y María Sancha, que ha fichado por el Málaga, además de Sempere, y con su técnica, Ana Seabra, que se traslada a Valladolid. Como las heroínas de este domingo (19:00), en la vuelta ante el Iuventa Michalovce, sustantivas a las que resta por escribir el adjetivo. «Ojalá poder levantar un título y después, que sea lo que tenga que ser», sentencia Sancha.

Eliminado en los cuartos ligueros por el Conservas Orbe Zendal, la final de esta EHF European Cup clausura la temporada. Y aunque cada cambio de curso implica mudanzas, su caudal aumenta en este caso. Sólo Cifuentes, María Palomo y Cecilia Cacheda han acordado prolongar sus contratos. Tantas marchas y especialmente la de Ana Seabra, en el staff desde 2022 y dos veces jefa, catalogan un fin de ciclo

«Las despedidas son duras. Eso es así», se resigna Cifuentes, que cumplirá un lustro en A Guarda. «La gente que se va siempre deja una marca. Habrá que esperar a un proyecto nuevo. El hecho de que se vaya Ana Seabra ha sido un proceso. Llegará José Ignacio Prades y será otro, igual que cuando se va una compañera con la que a lo mejor te entendías y llega otra. Tiene que ser así esa adaptación. Como todo, es tiempo».

El vestuario tendrá que elegir nueva capitana. María Sancha, que heredó el brazalete de Miriam Sempere, lo dejará entre los enseres que no empaca y los afectos que ha sembrado. «No quiero pensar mucho en que es mi último partido aquí», dice sobre la cita del domingo. «Por ahora sólo pienso en trabajar y en ganar ese partido. He estado muy contenta aquí todos estos años. Le doy las gracias a toda la gente que ha estado a mi lado».

"Vamos a matar"

Ambas, igual que el resto de la expedición, llegaron el lunes al mediodía de Eslovaquia. Habían iniciado el viaje el domingo de noche. Ayer descansaron y hoy arrancan la preparación del segundo envite. «Ya estamos enfocadas en preparar la vuelta», certifica Cifuentes, que rechaza la posibilidad de guarecerse de inicio en el 20-24. «No estamos pensando en no perder de cuatro, sino en ganar sí o sí. Vamos a matar. El espectáculo será distinto si ganamos que si perdemos. La gente se lo merece».

Sancha advierte que el resultado no retrata la dificultad que se encontraron en la cancha eslovaca. «El Iuventa ha sido un rival duro. Fueron capaces de remontarle cinco goles al Bursa turco. Hemos estado igualadas durante todo el partido, aunque en algunas partes nos hayamos adelantado. El equipo tiene que ir sin confianza y con las cosas muy claras».

Cristina Cifuentes, en la EHF European Cup de 2023. / R. Grobas

Cifuentes y Sancha ya sufrieron el vuelco de la final de 2023, con un 23-17 en A Guarda que no pudieron defender en Antalya (33-20). Cierto que las circunstancias son totalmente distintas. El orden de partidos impide una encerrona como la que sufrieron en Turquía. «Allí pasaron cosas que te sacan del partido, ya antes de los sesenta minutos. Y no se jugó bien. Se perdió y ya está. No hay que darle más vueltas», expresa la pivote, que todavía no ha disputado un minuto desde que recibió el alta de la grave lesión de tobillo sufrida en diciembre. «Cuando me operé me dijeron que no iba a estar en toda la temporada, pero la rehabilitación fue muy bien. De 24 horas al día yo trabajaba 36. Para la Copa de la Reina ya estaba recuperada. No he tenido minutos porque no ha surgido o porque la dirección técnica no lo ha precisado. Esperaba tener minutos el otro día en Eslovaquia pero no ha sido así. Espero aportar algo el domingo, pensando también en coger sensaciones de cara a la temporada que viene».

«Estoy con muy buenas sensaciones», asegura Sancha de las suyas. «Ya el hecho de que sea el partido de vuelta en casa te da un plus de energía, de alegría. Y tras el partido de ida estamos muy motivadas. Todo el mundo se ha volcado. Estamos con una sonrisa en la cara y ganas de que llegue el domingo», anhela la central y Cifuentes sentencia: «Sería un título importante para el pueblo y para los aficionados, que son increíbles y nos apoyan 24/7. Nadie se lo merece más que ellos». Que vayan o vengan otros, siempre están.