A la venta la primera camiseta de la selección gallega de fútbol de 1922 formada por los jugadores del Vigo y el Fortuna

El fútbol llegó a España a través del Puerto de Vigo y la primera selección gallega tuvo a los dos clubes de la ciudad como grandes protagonistas. La Federación Galega de Fútbol ha querido conmemorar el Día das Letras Galegas rindiendo homenaje al combinado de pioneros que nació el 19 de noviembre de 1922 lanzando una camiseta especial en su tienda web. La equipación retro está inspirada en la utilizada en el partido focial disputado aquella jornada en el campo de Coia, donde la «Irmandiña» se impuso (4-1) al combinado Centro.

Al frente de aquella selección estaban los dos grandes próceres que nueve meses después alumbraron el nacimiento del RC Celta el jugador Xosé Bar Vilaboa, Pepe Bar, y el periodista de FARO Manuel de Castro Hándicap, quien en aquellas fechas también dirigía a la selección española. En aquel once destacaban los nombres de los grandes futbolistas del momento en el Vigo Sporting y el Real Fortuna, en aquel momento los más destacados del fútbol regional. El histórico primer once inicial estaba formado por Isidro, Otero, Pasarín, Queralt, Balbino, Clemente, Pepe Hermida, Moncho, Ramón González, Chiarroni, Polo y Pinilla. Los goles llegarían por parte de estos cuatro últimos, siendo el del ariete cangués de penalti.

Diseño singular

La FGF honra a aquel combinado de fuerte cuño vigués con una edición limitada que estará disponible hasta agotar existencias. El diseño, blanco impoluto y con el escudo de la cruz de Santiago bordado en negro, incluye un cordón con nudo o remate para el cuello abotonado tan característico de aquella época. Su precio es de 22,95 euros y está disponible en nueve tallas: tres de niño (S, M y L) y seis de adulto, de XS a 2XL.

Equipación de Zico de la selección gallega / Reuters

El blanco con pantalones oscuros fue el primer diseño de una selección que tuvo que esperar 80 años para volver a disputar un encuentro después de la primera experiencia en aquel fútbol amateur. El 28 de diciembre de 2005 se puso de largo en San Lázaro imponiéndose a Uruguay (3-2) en un equipo entrenado por Fernando Vázquez y Arsenio Iglesias. El diseño de Zico con franjas diagonales azules imitando al de la bandera gallega se mantuvo en los cuatro partidos que celebró —Ecuador, Camerún e Irán— antes de que el retorno del PP a la Xunta pusiera fin a la iniciativa.

Hubo que esperar a mayo de 2016 para que la «Irmandiña» volviera a los terrenos de juego, en esta ocasión con una camiseta de Nike. El diseño que vistieron Lucas Pérez o Iago Aspas en Riazor constaba de camiseta blanca y pantalón azul claro. En la última experiencia en 2024 en Balaídos, la multinacional americana optó por una camiseta con rayas verticales en estos dos colores. El último diseño fue presentado el 27 de enero de este mismo año por Borja Iglesias, recuperando el blanco en el pecho y el azul a modo de hombreras. Sin embargo, ninguna de estas equipaciones tuvo el éxito ni alcance que la diseñada por la marca con sede en O Porriño.