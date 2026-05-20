Fútbol sala
El Bembrive cierra la liga con Clau como pichichi de Segunda
El Bembrive FS cerró con una nueva goleada su sexta participación consecutiva en la categoría de plata. El equipo de Gael Madarnas concluye el campeonato, esta vez sin el premio de los play-offs de ascenso, pero con buen sabor de boca.
Porque el quinteto verde arrasó al Segosala en un partido coral, con buena defensa, excelente contragolpe, pocos errores en las combinaciones y alto nivel de ambas porteras, pues Marina Groba jugó la segunda mitad, también con buenas paradas.
Unos inicios en los que el Bembrive rozó el gol, acabaron con aviso local con disparo a la madera. Pero Sabela Tenreiro robó el balón a Sara Pirog y sobre la salida de la guardameta picó el cuero para firmar una definición perfecta.
El Segosala, “bestia negra” de las viguesas las dos campañas anteriores, se bloqueó. Patri Arruti buscaba a Clau con un pase de béisbol de costa a costa, como en otros partidos, y la de Aldán tocó el balón con otra definición sublime para el 0-2. El Bembrive mandaba.
De falta directa marcó el equipo local el 1-2, pero fue un sueño pasajero. Un minuto y quince segundos más tarde, Clau se iba por la izquierda desbordando a Sandra González para tocar de zurda y firmar el tercero, segundo de su cuenta. El Segosala entró en depresión y un saque de banda de la “9” de Aldán acabó en gol en propia puerta por mal despeje de Corral.
En la segunda mitad, las verdes no bajaron el pistón. A 18:12, Clau se iba por la derecha para soltar un obús a la escuadra. El Segosala atacó casi toda la segunda parte con cinco (portera jugadora), pero el quinteto de Madarnas no concedió ni un solo gol. Las viguesas, campeonas de las dos últimas ediciones, han caído a la quinta plaza, a un punto del play-off al que acudirá el Segosala.
Claudia Martínez, “Clau” (Aldán, 1994) defendió su título de mejor goleadora nacional de toda la categoría de plata. Llegaba a la jornada final con 50 tantos, uno menos que la brasileña Sara Santos (Estrela Cortegada).
El “hat-trick” de la gallega la ha situado con 53 goles en veinticinco partidos (2,12 de media), pues se perdió por lesión las cinco primeras fechas del campeonato regular. Sara Santos marcó dos tantos en la goleada del campeón en Canarias (1-6), pero la jugadora brasileña disputó las treinta jornadas y su media (1,76) es inferior a la de Clau, quien un año más ha sido la “pichichi” no solo de su grupo sino de los tres grupos de Segunda.
1. CD Segosala (1+0): Sonia Mullor; Sandra González, Alejandra Llorente, Alba del Carmen García (1), Claudia Garrido -cinco inicial-, María del Valle Corral, Sara Pirog, Jimena Herranz, Eva Jiménez, Isabel María Álvaro y Cristina de Andrés.
7. Bembrive FS (4+3): Patri Arruti; María González, Jessi Motato “Café”, Antía Boullosa, Clau (3) -cinco inicial-, Marina Groba (p), Jessi Lores (1), Lucía Casal “Luca” (1), Sabela Tenreiro (1), María Vidal y Laura Centeno.
Árbitros: Francisco Javier Marazuela y Víctor Rodríguez (Castilla y León). Amonestaron a “Luca” y María Vidal.
Goles: 0-1 (min. 10), Sabela. 0-2 (min. 13), Clau. 1-2 (min. 14), Alba García. 1-3 (min. 15), Clau. 1-4 (min. 16), Corral, en propia puerta. 1-5 (min. 22), Clau. 1-6 (min. 26), “Luca”. 1-7 (min. 34), Jessi.
Incidencias: Polideportivo municipal Pedro Delgado, en Segovia. Regular entrada. Trigésima y última jornada de Segunda División de fútbol sala, grupo 1.
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