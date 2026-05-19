Un reconocido celtista ante la posibilidad del ascenso del Deportivo a Primera: «Que suba pero que sufra»

Hay rivalidades que se llevan en la bufanda y otras que se entienden con la cabeza fría. Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia y celtista declarado, se situó en las últimas horas en ese segundo territorio al pronunciarse en El Chiringuito de Josep Pedrerol sobre el posible regreso del Deportivo a Primera División.

El exciciclista gallego, colaborador habitual del programa deportivo, no escondió su celtismo, pero tampoco convirtió la rivalidad con el conjunto coruñés en una razón para desearle el tropiezo. Al contrario: Pereiro se mostró partidario de que el Deportivo complete el ascenso y vuelva a situar el derbi gallego en la máxima categoría del fútbol español. Eso sí, con una condición muy propia de la rivalidad gallega.

Preguntado directamente por si iba con el conjunto coruñés, Pereiro fue tajante: «No, yo no voy con el Dépor, pero yo quiero el Dépor en Primera». Ante la insistencia de sus compañeros, el exciciclista aclaró su postura: «No voy con el Dépor. Yo quiero el Dépor y quiero un derbi».

La afirmación provocó bromas en el plató, pero Pereiro insistió en que su deseo no nace de una simpatía blanquiazul, sino de la rivalidad. «A mí me gusta el derbi gallego. Eso sí, que suba y que sufra toda la temporada, que esté por abajo siempre», señaló entre risas.

El mosense remató su postura con una frase que resume bien el sentimiento de parte del celtismo: «Pero yo, el derbi gallego, lo quiero en Primera». Y todavía añadió, para que no quedasen dudas: «Te lo digo de verdad, pero que sufran».