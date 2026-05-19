La Solitaire du Figaro Paprec alcanza el ecuador de la etapa hacia Vigo

Tras dos días de navegación desde la salida del pasado domingo en Perros-Guirec, en la costa norte de la Bretaña francesa, la 57ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec alcanza el ecuador de su primera etapa rumbo a Vigo. La flota, compuesta por 41 embarcaciones —tras el abandono por rotura de mástil del Fondation Jérôme Lejeune de Marin Carnot—, navega este martes concentrada en pleno Golfo de Vizcaya, en un radio de apenas 18 millas y a poco más de 300 millas de Vigo.

El líder provisional de la flota es actualmente el PRB del francés Nicolas Lunven, uno de los favoritos para la llegada a Vigo y, además, gran conocedor de la costa gallega tras haber formado parte como navegante del equipo español Mapfre durante la Volvo Ocean Race 2014-15, periodo en el que la escuadra española tuvo su base de entrenamientos en Sanxenxo.

Recorrido completo de La Solitaire. / La Solitaire du Figaro

A menos de una milla de distancia y navegando rumbo sur a una velocidad media de ocho nudos, cuatro embarcaciones mantienen un intenso pulso por el liderato, ligeramente destacadas sobre el resto de la flota. Una situación que hace prever constantes cambios de posiciones a lo largo de la jornada.

Llegada prevista: jueves por la tarde

La hora estimada para el cruce de la línea de llegada en Vigo —situada entre el Faro Tofiño y la entrada de la ría de Vigo— se mantiene, por el momento, para el jueves 21 a partir de las 19:00 horas. Sin embargo, una vez la flota doble el cabo Finisterre, el horario podría sufrir variaciones debido al cambio previsto en las condiciones meteorológicas de las Rías Baixas.

Los barcos, en el puerto vigués, en la anterior edición. / La Solitaire du Figaro

A partir de mañana, toda la costa gallega comenzará a estar bajo influencia anticiclónica, una situación que puede generar una mayor inestabilidad tanto en la dirección como en la intensidad del viento y, por tanto, condicionar el desarrollo final de la etapa.

Inauguración del Village

El jueves 21, a las 13:00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial del Village de la regata en la dársena de Portocultura, un espacio abierto al público con acceso gratuito y una programación de actividades pensadas para todas las edades.

El tradicional corte de cinta institucional contará con la participación de Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra; Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; Ana Ortiz, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo; y Mario Cardama, presidente de la Fundación Traslatio.