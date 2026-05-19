Automovilismo
Fabián Pais, de 16 años, debuta con podio en Castelo Branco
El piloto vigués firmó una brillante segunda posición en la categoría Promo RX
André Couce
Fabián Pais protagonizó un estreno de ensueño en el Campeonato de España de Rallycross 2026. Con solo 16 años, el representante de la Escudería Rías Baixas debutó en la categoría Promo RX en Castelo Branco, en Portugal, donde logró la segunda posición absoluta.
A los mandos de su Dacia Sandero Eco Cup, el vigués demostró una rápida capacidad de adaptación al exigente trazado mixto luso. Accedió a la gran final desde la tercera posición de la parrilla y ya en la carrera decisiva, gestionó con inteligencia los momentos clave y aprovechó el error de un rival para ganar una posición.
«Muy contento en general. Progresamos muchísimo desde la primera manga hasta la última y conseguimos el objetivo», señaló el piloto. Su próximo reto llegará los días 27 y 28 de junio en el trazado catalán de Calafat, tercera cita del CERX Loterías 2026.
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