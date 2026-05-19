Vigo y Portosín se unen por medio del Desafío Rías Baixas

El Desafío Rías Baixas NB21 se presentó en sociedad, siendo el salón principal del Real Club Náutico de Portosín su marco oficial. Se trata de un evento velístico de alto nivel, apadrinado por la Real Federación Gallega de Vela, bajo la organización del náutico sonense y el Liceo Marítimo de Bouzas. El hermanamiento entre dos grandes entidades gallegas, como son el Liceo Marítimo de Bouzas, vicedecano de la náutica gallega, y el Real Club Náutico Portosín, ha generado su primer gran evento organizado de manera conjunta. Nace el Desafío Rías Baixas NB21, una regata con trazado costero, de ida y vuelta entre la ría de Vigo y la ría de Muros y Noia, en dos jornadas continuas, que se celebrará los días 30 y 31 de mayo.

Destinada a la Clase Crucero la participación estará reservada a los Solitarios A1 (un tripulante), que será Campeonato Gallego por decisión de la Real Federación Gallega de Vela, a los A2 (dos tripulantes) y a los A3 (tres tripulantes).

Noticias relacionadas

Con cerca de 100 millas náuticas, durante las dos jornadas de regata, ambas entidades crean un nuevo reto para los amantes de la vela, sector deportivo entre el que ya ha generado cierta expectación y muy buena acogida, como evento que promociona la rica cultura marítima de Galicia, saludable y sostenible al ser navegación a vela, y que viene a complementar unas necesidades que se demandaban en el ámbito de tripulaciones reducidas o en solitario.