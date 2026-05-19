A Guarda sueña con otro mayo glorioso

El Mecalia retrocede en el recuerdo para avanzar en su relato. Vuelve a florecer otra primavera en la desembocadura del Miño. Afronta A Guarda una semana de expectación, nervios contenidos y entusiasmo como en aquellos días previos al 27 de mayo de 2017. Aquel sábado, con un contundente 28-20 sobre el KH-7 Granollers, la escuadra guardesa culminaba la conquista de la Liga; el primer título en sus vitrinas. Desde este domingo espera acompañarlo con la EHF European Cup como primicia continental. Y en todo, siempre, ejerciendo de adelantado gallego en territorios nunca antes hollados.

Las sensaciones se parecen más a lo vivido hace nueve años que a ese 2023 en que se perdió esta misma final. Entonces, como le sucedería en 2025 al Orbe Zendal ante el Valur islandés, las guardesas jugaron la vuelta como visitantes. En Antalya dilapidaron los ahorros de la ida (23-17, 33-20). Ahora también acuden con ventaja, pero para protegerla e incluso aumentarla en casa.

La plantilla llegó ayer a A Guarda tras un viaje extenuante. Lo iniciaron en la eslovaca Michalovce a las 22:00 horas dominicales, camino de Polonia, para completarlo al mediodía siguiente. La alegría compensa el desgaste. El 20-24 adelanta la tarea del Mecalia, que además contará con la energía suplementaria que el domingo (19:00) le proporcionará un pabellón de A Sangriña a rebosar. Las entradas se pusieron ayer a la venta.

Por si existiese riesgo de relajación, funciona como advertencia la derrota ante el Orbe Zendal en los cuartos ligueros (15-20), cuando a las guardesas se les encasquilló el brazo. Y tienen la mentoría clara de su entrenadora, Ana Seabra, tan austera en palabras como precisa y serena. «Muy contentos con los primeros sesenta minutos», valora la portuguesa. «Cuatro goles no es una mala ventaja, aunque sabemos que en el balonmano no es muy grande. Pero tenemos que estar satisfechos con el trabajo del equipo. Llevar el partido para casa en estas condiciones sólo nos provoca más ilusión y ganas de hacerlo mejor».