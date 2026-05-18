Vigo, en el punto de mira

La flota compuesta por 43 barcos de la legendaria regata oceánica la Solitaire du Figaro Paprec, que alcanza ya su 57ª edición, soltó amarras en la localidad francesa de Perros-Guirec, en el norte de Bretaña, con Vigo como objetivo. Les espera unas 610 millas a través de un recorrido muy exigente: la siempre complicada salida desde Bretaña, el cruce del Canal de la Mancha hacia el entorno de Wolf Rock (pequeña roca aislada con un faro situada frente al extremo suroeste de Inglaterra, a ocho millas de Land’s End, en Cornualles), para adentrarse posteriormente en el océano Atlántico bajo la influencia del Golfo de Vizcaya, donde las opciones tácticas comenzarán a aparecer entre los favoritos con el objetivo de doblar Finisterre y descender a Vigo.

Una vez en aguas gallegas, la flota tendrá diferentes opciones para adentrarse en las Rías Baixas: navegar por mar abierto o costeando junto al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, desde Sálvora hasta Cíes, pasando por Ons, como testigo privilegiado del final de la etapa más larga de La Solitaire.

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La llegada a Vigo está prevista para la mañana del jueves 21. Tras cerca de cuatro días de navegación, la flota avistará la ría de Vigo por la boca norte, entre las islas Cíes y Cabo Home, con un paso previo por la baliza de Bondaña (isla de Toralla) antes de enfilar la línea de llegada situada frente al Faro de Tofiño, junto a la playa de Os Olmos y el Museo do Mar. Esta 57ª edición se presenta especialmente abierta, aunque existe un grupo de navegantes como Tom Dolan, Löis Berrehar, Adrien Hardy, Nicolas Lunven, Arno Biston o Hugo Dhallenne que son los grandes favoritos.