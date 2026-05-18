El Tifón Novobasket, a por el pase a octavos en el Nacional cadete

El Tifón Muebles Novobasket cadete se jugará este martes (17:30) el pase a octavos del Campeonato de España con el Canterbury canario. El encuentro cierra una primera fase en la que los vigueses ya han logrado dos victorias. Los canarios cuentan con un potente juego interior, con tres jugadores de Mali, Modibo Keita; Cheick Amadi Traore y Karim Idrissa Samake. Traore marca la diferencia.

Familiares de los jugadores, en la grada. / Novobasket

En la primera jornada el Tifón derrotó al campeón cántabro, el EDM-AZUL-TVGA, por 44-85. Este lunes se midieron al Rado Pakolo albaceteño, al que vencieron por 84-49. Los jugadores entrenados por Samuel Míguez fueron de menos a más, con un parcial de 26-11 en el tercer cuarto. Jugaron: Montenegro (10), Pérez (10), Portela (11), Pereira (13), Martínez (7) -cinco inicial-, González (3), Tombo (4), Posada (4), Cabello (7), Conde (8), Gómez (0) y Mella (7).