Lucha olímpica
El San Ignacio, segundo en la Liga Base de Galicia
El pabellón de Oira, en Ourense, acogió la final de la Liga Base de Galicia de lucha olímpica, en la que han competido luchadores y luchadoras de 6 a 12 años de edad. El podio se ha repetido por segundo año consecutivo: 1º. Keltoi (Vila de Cruces); 2º. San Ignacio (Vigo); 3º. Vilalba (Lugo). Después quedaron Escuela Wude (A Coruña), Castro (Vigo), Pontevedra, Atila (Ourense), Jusenkio (Tui), A Cambadela (A Estrada), Kuzushi (Vigo), Sports Times (Crecente), Graíño (A Coruña) y Lugo.
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