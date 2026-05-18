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Lucha olímpica

El San Ignacio, segundo en la Liga Base de Galicia

Componentes del San Ignacio.

Componentes del San Ignacio. / Picasa

R. V.

El pabellón de Oira, en Ourense, acogió la final de la Liga Base de Galicia de lucha olímpica, en la que han competido luchadores y luchadoras de 6 a 12 años de edad. El podio se ha repetido por segundo año consecutivo: 1º. Keltoi (Vila de Cruces); 2º. San Ignacio (Vigo); 3º. Vilalba (Lugo). Después quedaron Escuela Wude (A Coruña), Castro (Vigo), Pontevedra, Atila (Ourense), Jusenkio (Tui), A Cambadela (A Estrada), Kuzushi (Vigo), Sports Times (Crecente), Graíño (A Coruña) y Lugo.

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