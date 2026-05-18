Picusa Academy rubrica grandes resultados en Palencia y Navarra

Picusa Academy compitió durante el fin de semana en tres frentes y en todos estuvo entre los mejores. La formación júnior con sede en Mos exhibió el talento y el alto nivel colectivo de su plantilla en Palencia, Navarra y Santiago de Compostela. Aunque no añadió ninguna victoria a la media docena de triunfos individuales que acumula esta temporada, uno de sus corredores se proclamó campeón autonómico.

Un mes después de alzarse con el título de contrarreloj de Castilla y León, el bañezano Adrián Prieto volvió a enfundarse el maillot de su comunidad en el campeonato en ruta. La tercera edición del Trofeo Cevico de la Torre, carrera de 85 kilómetros disputada el sábado en la provincia de Palencia, la concluyó en tercera posición. En el esprint por la victoria lo superaron los vascos Ion Eguia y Aner Irizar, ambos del Alimco-Campagnolo.

La recompensa de una nueva corona autonómica para Adrián Prieto no fue la única que obtuvo en esta cita la estructura patrocinada por la histórica firma padronesa Picusa. Al podio en Cevico de la Torre también subió Hugo Muñoz como ganador de la Montaña y de las Metas Volantes gracias a una cabalgada en solitario. El vallisoletano, séptimo en la línea de meta con el mismo tiempo que el ganador, terminó segundo en la clasificación de castellanoleoneses.

Al día siguiente, el domingo, el conjunto mosense participó en la Clásica Estella-Lizarra Klasikoa- Memorial Manuel Azcona. Esta prueba de 118 kilómetros por las carreteras navarras reunió una participación de nivel internacional con 34 equipos y Picusa Academy ocupó la segunda plaza en la tabla por escuadras, con idéntico registro que el Alimco-Campagnolo, primer clasificado. Niv Hendler, quinto, y Dimas Mota, sexto, lideraron la actuación de la formación gallega.

La agenda del fin de semana para este proyecto que cumple su tercer año en la categoría júnior se completó en Santiago de Compostela con la XXV Carreira da Ascensión. En la capital gallega pisó el cajón Marco Núñez, tercero por delante de sus compañeros de equipo Vinicius Kovalskys y Benjamin Fourie, cuarto y quinto, respectivamente. El calendario de Picusa Academy continúa a partir de este jueves con la Vuelta a la Montaña Central de Asturias, una ronda que se prolongará hasta el domingo.