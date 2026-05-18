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Miguel Méndez: «Paco Araújo estaría muy contento y orgulloso»

El equipo y la grada, aguardando el bocinazo final.

El equipo y la grada, aguardando el bocinazo final. / Alba Villar

Armando Álvarez

Armando Álvarez

Vigo

El seleccionador, Miguel Méndez, asistió a la final igual a que la semifinal. «He estado nervioso en muchos momentos», confiesa y ensalza a Cantero, ayudante suya en el cuerpo federativo. «La construcción de Cristina ha rayado en lo que es un equipo de autor. Lo ha mejorado en seis meses». «Felicidades a Carlos Álvarez, que se lo merece», añade, sin olvidar a su añorado antecesor: «Paco Araújo estaría muy contento y orgulloso».

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