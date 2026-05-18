El Matamá regresa a Preferente Futgal

El Atlántida Matamá logró ayer el regreso a la Preferente Futgal tras llevarse los tres puntos en su encuentro ante el Ribera por un claro 0-3. Romero puso por delante a los vigueses a los veinte minutos. Alejandro amplió la ventaja desde el punto de penalti, cerrando el partido en el tiempo añadido. Los vigueses se aprovecharon de la derrota del Juvenil, que cayó de manera contundente en Gondomar, que acabó segundo.