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Atletismo

Jesús España da lustre a Samil

El olímpico consiguió la victoria por delante de Luis Piña mientras Águeda Ramírez se llevó el triunfo en la carrera femenina

Imagen de la salida de la carrera ayer en Samil. | ALBA VILLAR

Imagen de la salida de la carrera ayer en Samil. | ALBA VILLAR

Redacción

Vigo

La VI edición de la Carreira Praia de Samil FE Seguros volvió a convertir la playa de Samil en una gran fiesta del deporte popular, reuniendo a 1.350 participantes en una jornada marcada por el excelente ambiente, la alta participación y la presencia de destacados referentes del atletismo español.

Un grupo de atletas, poco antes del comienzo de la carrera. | ALBA VILLAR

Jesús España y Luis Piña lideran el grupo. / ALBA VILLAR

En la prueba absoluta masculina, el vencedor fue Jesús España, que se proclamó ganador demostrando la calidad y experiencia que lo llevaron a representar a España en los Juegos Olímpicos. Finalizó por delante del joven Luis Piña (Delikia) que acabó en un tiempo de 28:28. Completó el podio Anxo Otero (28:35). En categoría femenina, la victoria fue para Águeda Ramírez, que firmó una brillante actuación para convertirse en la ganadora de esta quinta edición. Firmó un tiempo de 34:58. Por detrás de ella finalizaron Ana Alonso (35:03) y Julia Vaquero (35:25).

Martín Fiz, ayer, en Samil. | ALBA VILLAR

Un grupo de atletas, antes de la salida. / ALBA VILLAR

La carrera contó también con la participación de otros grandes nombres del atletismo español como Martín Fiz, Julia Vaquero y Javier Álvarez Salgado, cuya presencia supuso uno de los grandes atractivos de la jornada y permitió a muchos corredores compartir kilómetros y experiencias con auténticas leyendas del deporte.

Jesús España da lustre a Samil

Martín Fiz, ayer en Samil. / Alba Villar

Uno de los momentos más especiales del día se vivió en las carreras infantiles, que volvieron a convertirse en protagonistas por la enorme participación y el gran ambiente familiar. Especialmente emotivas fueron las pruebas de las categorías más pequeñas pero muy numerosas, donde decenas de niños y niñas disfrutaron de sus primeros pasos en el atletismo en un entorno festivo y lleno de ilusión.

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La prueba, organizada por el Club Atletismo Veteranos de Samil con el patrocinio principal de FE Seguros, volvió a combinar competición, convivencia y promoción del deporte en un escenario único como la playa de Samil.

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