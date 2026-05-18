Jesús España da lustre a Samil

La VI edición de la Carreira Praia de Samil FE Seguros volvió a convertir la playa de Samil en una gran fiesta del deporte popular, reuniendo a 1.350 participantes en una jornada marcada por el excelente ambiente, la alta participación y la presencia de destacados referentes del atletismo español.

Jesús España y Luis Piña lideran el grupo. / ALBA VILLAR

En la prueba absoluta masculina, el vencedor fue Jesús España, que se proclamó ganador demostrando la calidad y experiencia que lo llevaron a representar a España en los Juegos Olímpicos. Finalizó por delante del joven Luis Piña (Delikia) que acabó en un tiempo de 28:28. Completó el podio Anxo Otero (28:35). En categoría femenina, la victoria fue para Águeda Ramírez, que firmó una brillante actuación para convertirse en la ganadora de esta quinta edición. Firmó un tiempo de 34:58. Por detrás de ella finalizaron Ana Alonso (35:03) y Julia Vaquero (35:25).

Un grupo de atletas, antes de la salida. / ALBA VILLAR

La carrera contó también con la participación de otros grandes nombres del atletismo español como Martín Fiz, Julia Vaquero y Javier Álvarez Salgado, cuya presencia supuso uno de los grandes atractivos de la jornada y permitió a muchos corredores compartir kilómetros y experiencias con auténticas leyendas del deporte.

Martín Fiz, ayer en Samil. / Alba Villar

Uno de los momentos más especiales del día se vivió en las carreras infantiles, que volvieron a convertirse en protagonistas por la enorme participación y el gran ambiente familiar. Especialmente emotivas fueron las pruebas de las categorías más pequeñas pero muy numerosas, donde decenas de niños y niñas disfrutaron de sus primeros pasos en el atletismo en un entorno festivo y lleno de ilusión.

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La prueba, organizada por el Club Atletismo Veteranos de Samil con el patrocinio principal de FE Seguros, volvió a combinar competición, convivencia y promoción del deporte en un escenario único como la playa de Samil.