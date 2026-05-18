Iván Pombo, del Tamiar, conquista el bronce en la Copa de España

El Club Deportivo Tamiar de APAMP (Asociación de familias y personas con parálisis cerebral) ha regresado de la Copa de España de Boccia Individual por Selecciones Autonómicas 2026 con un importante éxito deportivo tras la consecución de la medalla de bronce por parte de Iván Pombo en la categoría BC4.

La competición, organizada por la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) junto a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL), se celebr en el Polideportivo Barrio de las Delicias de Valladolid, reuniendo a los mejores deportistas del panorama nacional.

Iván Pombo firmó una destacada actuación durante todo el campeonato, logrando subir al podio en la categoría BC4, destinada a deportistas con discapacidades físicas severas no cerebrales que compiten de forma autónoma lanzando la bola con la mano.

El Club Deportivo Tamiar acudió a la competición representando a Galicia con los deportistas David Gil, Ana Soage e Iván Pombo, tras clasificarse conforme a la normativa nacional de la temporada 2025/2026.