Iker Pérez se lleva el cierre de la Copa de España en Vigo

La Vigo Copa de España se estrenó en 2021 con un corredor del filial de Caja Rural, el catalán Marc Brustenga, levantando los brazos en la línea de meta y cinco años después la formación navarra se reencontró con el triunfo en la ciudad olívica. El extremeño Iker Pérez venció en la sexta edición de la carrera organizada por el club que preside José Luis Chamorro. Un triunfo que puso el broche de oro a la Copa de España Élite y Sub-23 de su equipo, que en el podio también recogió el premio de ganador individual del certamen estatal, por medio de Daniel Cepa, y de primer clasificado en la general por escuadras.

La novena y última jornada puntuable de la Copa de España volvió a ofrecer una gran jornada de ciclismo en el suroeste de la provincia de Pontevedra. Un recorrido de 180 kilómetros, con seis puertos de montaña y un desnivel positivo acumulado de 4.000 metros, convierten a esta cita en la más exigente del calendario.

Entre el segundo y el tercer puerto se había disputado el primer Premio Especial, el del Concello de Nigrán, un punto caliente que se anotó Yeray Sastre (El Bicho). El siguiente Premio Especial se repartía en la cima de O Galiñeiro y en la subida de la Comunidad de Montes de Vincios empezó la ofensiva del equipo del líder. Miker Uncilla fue el más fuerte en sus rampas y ejerció de telonero de Iker Pérez, que dio continuidad a la estrategia de la formación navarra en las pendientes del Monte Aloia. Su cima la alcanzó en cabeza el ciclista cacereño del Caja Rural-Alea y en el descenso se le uniría Aimar Alarcia (Telco).

El Premio Especial Concello de Mos, a falta de 56 quilómetros para la conclusión, se lo llevó Aimar Alarcia mientras la diferencia del donostiarra y de su socio al frente de la prueba no paraba de aumentar. Entre ellos y el pelotón se instaló un grupo de seis unidades: Deetray Jarrett (Vigo-Rías Baixas), Mika Vijfvinkel (Supermercados Froiz), Pablo Ortega (Cortizo), Hugo Tapiz (Finisher), José Ramón Jiménez (Extremadura-Pebetero) y Lucas Olvera (MP Group).

El sexteto no consiguió acercarse a menos de medio minuto de Iker Pérez y Aimar Alarcia, que a su vez gozaban de 3 minutos de ventaja sobre el pelotón del líder. En A Fonte dos 100 anos, el último puerto del itinerario, se rompió el grupo perseguidor y se desataron los ataques al líder, que respondió en primera persona a los de Vicent Zaragoza, su principal amenaza en la general.

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Desde el sexto y definitivo Premio de Montaña a meta restaban 20 kilómetros. La colaboración entre Iker Pérez y Alarcia se mantuvo hasta las calles de Vigo. Sin necesidad de cambiar de ritmo, Iker Pérez soltó a Aimar Alarcia, que víctima de la fatiga no pudo aguantar la rueda de su acompañante. El segundo puesto sería finalmente para Mika Vijfvinkel, que adelantó a Aimar Alarcia en los últimos metros al igual que Vicent Zaragoza, el más rápido en el esprint del pelotón. El mejor clasificado del Vigo Rías Baixas fue Eloi Gamper, duodécimo.