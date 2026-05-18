Diana Cabrera, clave con un ligamento del tobillo roto

«Todos dicen que esta fase ha sido la más difícil de todas», relataba el presidente del Celta, Carlos Álvarez, recién terminado el encuentro. «Lo de este público y estas jugadoras, como esa Diana con un ligamento roto tirándose a por la última pelota aun ganando de trece… Son increíbles. Se merecen cualquier felicitación».

Revela al fin lo que todos en el club habían mantenido en secreto durante las últimas semanas. Diana Cabrera había causado baja durante las últimas jornadas de la liga regular; una ausencia que influyó en las últimas derrotas, además del ahorro lógico una vez esfumado el ascenso directo. Siempre se habló públicamente de un esguince de tobillo. Reapareció ya en cuartos de final, ante el Bosonit. Y aunque su producción se haya resentido, la internacional argentina ha apretado los dientes para seguir en cancha, peleando cada rebote, obturando la zona en cada defensa y transmitiendo serenidad en la circulación ofensiva.

Corrillo de celebración. / Alba Villar

«He trabajado muchísimo con todo el cuerpo técnico para llegar en las mejores condiciones posibles», describe la pívot, que ha cedido su puesto en el quinteto titular a Vizmanos para dosificarse mejor en tales condiciones. «Estoy agradecida a todas mis compañeras y por todo el esfuerzo que hemos realizado juntas durante todo el año».

Elude el quirófano, en cualquier caso. «Será una recuperación conservadora», detalla. «Ahora tendré un poco de descanso para seguir recuperándolo y volver lo mejor que pueda». Aplaza el tema de su continuidad: «Ya se verá el futuro. Ahora, a celebrar, que lo merecemos después de tanto esfuerzo».

«Vivir un partido así, una final así, con esta afición, es increíble. Cada vez que estamos calentando y escucho el himno se me pone la piel de gallina. Es una locura. Estoy muy agradecida a la afición por su apoyo en todos los partidos», exclama Cabrera, que apunta la clave del ascenso: «La cohesión entre pequeñas y mayores ha funcionado durante todo el año. Ha sido espectacular. Ellas han crecido muchísimo y nosotras las hemos ido apoyando y dando consejos».