El Coruxo se despide con honor

1 ATLÉTICO BALEARES: Pablo; Iván, Jaume, Pérez; Lache (Sheriff, minuto 61), Rubén (Axel, minuto 77), Jofre (Gabriel, minuto 84), Gerardo, Serrano; Moha (Miguelito, minuto 61) y Tovar (Manu, minuto 77). 1 CORUXO: Alberto; Roque, Carlos (Juan, minuto 63), Marchante, Xavier; Mateo (Fonterigo, minuto 66), Nacho (Rares, minuto 63), Álvaro, Guille (Hugo, minuto 76), David (Pelayo, minuto 66) y Sola.. GOLES: 0-1, minuto 53: Mateo. 1-1, minuto 85: Miguelito .

El Coruxo no pudo lograr el milagro en este encuentro de vuelta y pone fin a la aventura de los playoffs de ascenso a Primera RFEF para un conjunto verde que le puso esfuerzo, pero el partido de ida con ese tres a cero a favor de los baleares fue un peaje demasiado alto para el cuadro de Javier Pereira. Los coruxistas se adelantaron a poco del arranque de la segunda parte, pero el equipo blanquiazul respondió con el 1-1 definitivo, dejando la eliminatoria sentenciada.

La contienda comenzó con cierta igualdad sobre el tapete verde y con un conjunto local con menos presión y más tranquilidad: el conjunto mallorquín esperó atrás, bien ordenado y siendo paciente en su juego. Durante los primeros diez minutos de partido, los primeros compases fueron para un Coruxo que salió con todo y con ganas de marcar el primer gol de la mañana. A los diez minutos, los coruxistas se animaron con un centro lateral que despejó bien colocado bajo palos Pablo.

Con el paso de los minutos, los locales empezaron a animarse y llegaron con algo más de decisión al área de Domínguez: Iván la tuvo de cabeza en un remate que se marchó desviado y minutos después fue el turno para Jofre y Tovar que, tras una buena combinación entre ellos, el balón se fue muy cerca del marco. La más clara para los de Mallorca fue un disparo de Jofre que golpeó en la madera a la media hora de partido. Los pupilos de Luis Blanco intensificaron el ritmo del encuentro y la zaga coruxista tuvo que defender con rigor para mantener ese cero a cero en el marcador.

Un jugador del Baleares remata a portería durante el encuentro. / At.Baleares

Sin tiempo para más y con una primera parte en la que el partido se le puso complicado al Coruxo por el ritmo alto que fue imponiendo el Atlético, se llegó al final de los primeros cuarenta y cinco minutos con un equipo verde que tan solo le quedaba la segunda parte para buscar esa remontada histórica ante un equipo blanquiazul muy cómodo y bien plantado sobre el terreno de juego.

Tras el paso por vestuarios, el equipo gallego saltó al césped con afán y con algo más de ritmo. A los de Javier Pereira no les quedó más remedio que intensificar la velocidad del esférico y empezar a pisar el área rival con más decisión: con la persistencia llegó el gol de los verdes, obra de Gandarillas, que devolvió la ilusión a toda la parroquia viguesa. Los verdes en esos momentos necesitaban dos goles más para empatar la eliminatoria y todavía quedaban minutos de la segunda mitad para acercarse al milagro futbolístico. La expulsión de Marchante, por tarjeta roja, en el minuto 58, dejó al conjunto visitante con diez para lo que restaba de partido, y ese fue un factor clave que supieron aprovechar los de Mallorca.

Con el marcador favorable, el técnico de los gallegos movió el banquillo y empezó a buscar los revulsivos necesarios para marcar los dos goles que le hacían falta a los visitantes, pero el Atlético Baleares mantuvo la solvencia, se mostró sólido y seguro a la hora de jugar con el balón y no cedió terreno a su rival. Las ilusiones gallegas cada vez quedaron más lejos y se disiparon por completo cuando Miguelito anotó el 1-1 a menos de cinco minutos para llegar al final. Este tanto dejó la eliminatoria definitivamente encarrilada para los baleares, que comenzaron a celebrarlo ante su afición.

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El Coruxo finaliza esta aventura de playoff con una deuda demasiado elevada, pese a los intentos de los verdes de igualar la eliminatoria. En la ida, los vigueses cometieron demasiados errores y acabaron pagando caro ese lastre del marcador.