El Club Escola Rosalía logra la permanencia en la Liga de Oro

Este año quedará grabado a fuego en la historia del Club Escola Rosalía con la permanencia lograda en el pabellón de Valladares. La entidad celebra en la actualidad su décimo aniversario y el equipo de Bembrive demostró un gran nivel durante el curso tras haber logrado un doble ascenso. La apuesta para este año resultaba muy arriesgada y la directiva tuvo que hacer encaje de bolillos tras la pérdida de su patrocinador principal. El objetivo primordial consistía en garantizar la viabilidad del proyecto. Visto el esfuerzo de estos meses, el sacrificio mereció la pena.

La última fecha del calendario para el Club Escola Rosalía en la Liga Oro supuso una auténtica prueba de resistencia, afrontando una doble jornada sin margen de error. Esta situación regaló partidos maravillosos y llenos de máxima tensión. A primera hora esperaba el potente conjunto andaluz de Arjonilla, lider de la competición y a la postre campeón de la Liga Oro, que se impuso por un doloroso y ajustado 4-3. Ya en la jornada vespertina y como cierre, se dimirió un duelo fratricida del CB As Neves, al que los vigueses derrotaron por 3-4.

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Este rendimiento superlativo premia a un bloque excelente en el que se mezcla experiencia y juventud en la pista. La parte masculina estuvo integrada por Pablo Alfaya, David Durán, Bruno Moldes, Nicolás Davila, Brais Alves, Simao Ferreira, Santiago Batalha, Daniel Costa, Amaury Lievre y Raphael Chenú. Mientras que el bloque femenino lo formaron Ángela Soto, Uxía Fernández, Carlota Viejo, Sara Alfaya, Telma Ruso, Silvia Garino, Catarina Martins y Claudia Lourenço.