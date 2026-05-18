Chapela Wofco, protagonista del Gallego de trainerillas

El Club Remo Chapela-Wofco fmandó en el Campeonato Gallego –Xunta de Galicia de Trainerillas, liderando el medallero y vencedor de dos títulos y Banderas de Honor correspondientes, mientras Cabo de Cruz, Tirán-Pereira, Mecos y Remo Boiro se adjudicaban el resto de los seis títulos, 3 femeninos y 3 masculinos.

Sobre las aguas de Meira-Moaña se esperaba un duelo entre las potencias de Chapela-Wofco y Cabo de Cruz, sin desdeñar a Tirán-Pereira, Mecos y Ares, entre otros, pero la fortaleza de los chapeleiros de Arealonga compitiendo en las seis finales, se llevó la bolsa grande del campeonato. Los beretes que se llevaron las banderas de honor en juvenil femenino y absoluto masculino. Luego plata en absoluto femenino y una de bronce en cadete masculino.

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Soberbia también la victoria del CRBoiro en cadete femenino con una superioridad notable. A continuación, los chicos de Mecos de O Grove conquistaron la bandera en la categoría cadete masculino. Los juveniles de Cabo de Cruz se impusieron en juvenil masculino y las chicas de Tirán-Pereira conquistaron una bandera. Y en la prueba “reina”, la final de absolutos masculinos con victoria de Chapela.