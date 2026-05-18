Un mundo nuevo aguarda al Celta Femxa Zorka en la Liga Femenina

Los Carlos que rigen el Celta Femxa Zorka en los despachos, Álvarez y Colinas, se abrazan y exprimen cada instante porque el ascenso acota su disfrute. «Pensamos en todo lo que hemos trabajado durante la temporada y desde mañana mismo nos ponemos ya con la siguiente», anticipa el presidente. «Va a ser muy complicada. Cruzaremos los dedos y a ver qué podemos hacer».

Álvarez confía la planificación a Colinas. «Yo, de baloncesto no sé. Sé de gestión. Se hará la plantilla conforme a nuestras posibilidades económicas y lo que él valore. Nunca me metí y ni me voy a meter». Sabe, no obstante, que el atractivo universitario estadounidense y las nuevas fechas de la WNBA voltean los parámetros.

«El mercado estará más difícil que nunca», asume Colinas. Recuerda el director deportivo que iniciarán la confección a mediados de mayo, con las plantillas rivales avanzadas. «Por encima de todo tenemos que sacar enseñanzas y lecciones. Cuando se ascendió hace tres años, se apostó por una línea de continuidad. En el último momento conseguimos mantener la categoría. Fuimos a un cambio excesivamente radical del equipo. Hay que hacer una valoración de ambas cosas. El año pasado se cometieron errores al hacer la plantilla y este hay que medir mucho».

«Hemos conseguido algo que es muy difícil en el deporte, que es volver a ascender a la máxima categoría un año después de un descenso. Quizá incluso con una cierta comodidad, entre comillas, pero que ha sido reflejo de la trayectoria del equipo durante la temporada», valora el ejecutivo. «Había que estar preparado para llegar a la final a cuatro en las mejores condiciones, jugando dos finales como las que hemos jugado».