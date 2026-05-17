El Moaña pierde ante un Cented más exigido

El CD Moaña despide la temporada con una derrota por 1-2 ante su afición, frente a un Cented Academy que llegaba a este domingo más exigido y que sale de los puestos de descenso directo con la victoria. El duelo estuvo marcado por la despedida del fútbol activo de Mauro Nores, leyenda del Alondras.

En la primera parte el Moaña trata de imponer un ritmo pausado y llevar el peso del juego, ante la intensidad defensiva de los ourensanos. Un bello disparo de Otero en el segundo palo tras un saque de esquina adelantó al Cented. El propio Mauro se despidió con un gol tras una jugada personal y disparo raso desde el borde del área. Otero, de nuevo, marcó en la segunda parte de vaselina.