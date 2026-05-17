Jessica Kelliher, la roca sobre la que se construyó el Celta

Cuando la megafonía anunció que se iba a proclamar a la jugadora más valiosa de la final a cuatro, nadie dudó de su identidad pese a que la victoria había obedecido a un despliegue coral. «MVP, MVP», tronaron las gradas. Jessica Kelliher había firmado esta vez 24 de valoración, con 15 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. En semifinales, ante el Melilla, había alcanzado los 31 –21 puntos, 14 rebotes, 1 asistencia–.

La actuación de la estadounidense en estos partidos decisivos no constituye una excepción, sino la prolongación natural de la liga regular, en la que ya se había proclamado como jugadora más valiosa de toda la competición. Sus promedios: 21 de valoración, 17,6 puntos, 6,6 rebotes y 2 asistencias; estadísticas que incluso ha mejorado, especialmente en el aspecto reboteador, desde cuartos de final.

Kelliher lanza a canasta. / Alba Villar

Kelliher, formada en Lewis University, corona así con éxito su primera aventura española tras haberse curtido en el Antwerp belga y, ya en Suecia, en Vishy Ladies, Ostersund y Goteborg. «Ha sido una gran experiencia. No sabía qué me podía aguardar cuando llegué, pero enseguida quedó claro que estaba en un buen sitio, rodeada de buena gente. Eso lo ha hecho todo más fácil para mí».

«Ha sido un proceso de crecimiento, con tantas jugadoras jóvenes. También había otras que teníamos más experiencia. Nos hemos podido apoyar unas a otras y crecer como grupo. Estoy muy orgullosa de todas», analiza la pívot, que no ha hablado aún de su renovación: «No tengo ni idea de lo que deparará el futuro. Me tomaré mi tiempo y veré qué sucede».