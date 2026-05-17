Cristina Cantero: «Nadie ha dejado de creer y siempre han querido»

No hubo que esperar a llegar al vestuario para que Cristina Cantero, entrenadora del Celta Femxa Zorka, acabara empapada de los pies a la cabeza. Chorreando agua por todos los lados, la entrenador viguesa apuntaba : «Apostamos por un proyecto nuevo, por gente joven mezclada con veteranas. Al principio yo decía ‘bueno, vamos a ver cómo responden las jóvenes’, pero han estado increíbles. Las veteranas las han arropado, todo el mundo ha ido de la mano, hemos crecido juntas y han creído todo el rato. Ha sido un grupo que se ha dejado entrenar. Creo que el staff ha hecho un trabajón con todo, con las lesiones, el cómo incorporar jugadoras, el cómo llevar la lesión de Diana al final. Han hecho un trabajo increíble fisios, médicos, para que estuviese. Creo que todo el grupo ha querido sumar y cuando uno quiere, todo el que ha formado parte del grupo se ha sentido sumatorio por la causa y partícipe. Lesionadas, staff, club, cuerpo técnico... todo el mundo».

La entrenadora viguesa recordaba los momentos de las graves lesiones. «La lesión de Sara fue durísima porque nuestra capitana es una pata de la mesa», apuntó. «Es admirada, querida, respetada por sus compañeras estuviese más o menos acertada en la pista, pero siempre sabe qué toca hacer dentro y fuera. Perderla fue duro para todos. Luego sufrimos la de Carlota porque perdíamos piernas, perdíamos chispa, perdíamos competitividad en el entreno, pero es verdad que la entrada casi paralela de Marina y de Iris nos vino muy bien, nos compensó. Pero hubo muchos tramos del final que he dicho ‘¡bua!, ¿dónde están las piernas de Carlota?’. Es que esto es así. Lo guay del grupo es que nadie ha dejado de creer y siempre han querido. Si no es una, es otra. Hoy no está Kelliher, pero aparece Diana. No está Diana, aparece Vizmanos. No está no sé quién, aparece Deva. Luego ‘ah, no metéis una’, vale, sí, no metemos una, pero curramos mucho, mucho, mucho».

Cantero, emocionada. / Alba Villar

Hace tres años, Cristina Cantero vivió una situación similar a la de ayer, con el ascenso del equipo a la máxima categoría. «Estoy un pelín más tranquila. Creo que la experiencia me da un poquito de poso, pero he disfrutado muchísimo del día, de la situación, de los míos. He disfrutado mucho. creo que las cosas hay que disfrutarlas. La verdad que el año pasado sentí mucho el descenso. Sufrí, y creo que soy una persona muy emocional para lo bueno y para lo malo, y me gusta vivirlo».

Falta de frescura

«Los cuatro equipos estuvimos muy bien», comenta sobre la final a cuatro en Navia. «Creo que cada uno tenía sus posibilidades y pienso que se han visto buenos partidos. Es verdad, a lo mejor, que ha faltado un poquito de puntos o de frescura, pero es normal. La tensión se nota y el brazo se va encogiendo».

Noticias relacionadas

Cantero, con las argentinas. / Alba Villar

Llegado el momento de las dedicatorias, Cantero se acordó de «Paco Araújo. Creo que he vuelto a pensar en él camino para acá. Obviamente, de mis padres. Mi madre está pachuchiña y mi padre falleció. Mi familia para mí es un pilar muy fuerte y es en quien pienso primero». Y como es tradición, las jugadoras llegaron a la rueda de prensa para ponerle fin a su intervención.