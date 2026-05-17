El Celta Femxa Zorka regresa a la Liga Endesa
El equipo vigués consigue el ascenso tras imponerse en un Navia entregado al Oxes por 63-53
El Celta Femxa Zorka regresa un año después a la Liga Endesa. El drama de hace un año se transformó en una tarde feliz en el pabellón de Navia donde el equipo de Cris Cantero se impuso al Oxes por 63-53 tras un duelo en el que dominaron los nervios en los malos momentos para desatar la fiesta entre los aficionados que llenaron a rebosar el recinto y empujaron como hicieron desde el primer día, desde el mismo momento en el que perdieron la categoría y los integrantes del club se comprometieron a regresar.
La fiesta recordó de forma inevitable a la de hace tres años cuando el Celta culminó la larga espera para regresar a la máxima categoría. Fueron años complicados que finalmente terminaron de la misma manera. Llegó después una permanencia y finalmente el descenso de hace doce meses que obligó a las viguesas a una profunda remodelación de la plantilla para buscar el objetivo.
Y tras una temporada impecable, en la que apenas tropezaron (dos derrotas) llegaron a la Final Four de ascenso que se disputó en Vigo y donde empujadas por su gente consiguieron el sueño de hacer efímero su paso por la segunda categoría.
La final ante el Oxes fue complicada, pero el Celta la supo manejar de forma perfecta. Establecieron una ventaja que rondó los diez puntos todo el tiempo pero en el tercer cuarto vieron como el partido se completaba y el rival se colocaba a solo un punto. Pero en ese momento el equipo de Cris Cantero fue capaz de sujetar los nervios, de serenarse, de dejarse arrastrar por el pabellón sin perder la cabeza hasta conseguir una victoria por 63-53 que dio rienda suelta a la alegría en Navia. El Celta regresaba al lugar al que pertenece por historia y por dimensión de club.
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- Cómo construir un nido artificial para aves urbanas: la recomendación de la la Sociedad Española de Ornitología para convivir con los pájaros
- El metal de Pontevedra cierra un preacuerdo «histórico» con un alza salarial del 15%
- Vuelve la Farola y vuelve el Acrópolis
- Estudiante keniata llega a un pueblo de Ourense para revitalizar el rural con un 'hub' de innovación
- Cuando el marisqueo deja de ser rentable: «Dejo el mar muy a mi pesar porque no hay ingresos, no por madrugar, el frío o el calor»
- El metal se consolida a la vanguardia de toda España en subidas salariales: así pacta la industria en comparación con otros sectores
- ¿Quién se queda con el piso de la vecina en Galicia? La Xunta investiga más de 560 herencias sin testamento en cinco años