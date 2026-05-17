El Celta Femxa Zorka regresa a la Liga Endesa

El Celta Femxa Zorka regresa un año después a la Liga Endesa. El drama de hace un año se transformó en una tarde feliz en el pabellón de Navia donde el equipo de Cris Cantero se impuso al Oxes por 63-53 tras un duelo en el que dominaron los nervios en los malos momentos para desatar la fiesta entre los aficionados que llenaron a rebosar el recinto y empujaron como hicieron desde el primer día, desde el mismo momento en el que perdieron la categoría y los integrantes del club se comprometieron a regresar.

La fiesta recordó de forma inevitable a la de hace tres años cuando el Celta culminó la larga espera para regresar a la máxima categoría. Fueron años complicados que finalmente terminaron de la misma manera. Llegó después una permanencia y finalmente el descenso de hace doce meses que obligó a las viguesas a una profunda remodelación de la plantilla para buscar el objetivo.

El Celta Zorka celebra su ascenso a la élite del baloncesto /

Y tras una temporada impecable, en la que apenas tropezaron (dos derrotas) llegaron a la Final Four de ascenso que se disputó en Vigo y donde empujadas por su gente consiguieron el sueño de hacer efímero su paso por la segunda categoría.

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La final ante el Oxes fue complicada, pero el Celta la supo manejar de forma perfecta. Establecieron una ventaja que rondó los diez puntos todo el tiempo pero en el tercer cuarto vieron como el partido se completaba y el rival se colocaba a solo un punto. Pero en ese momento el equipo de Cris Cantero fue capaz de sujetar los nervios, de serenarse, de dejarse arrastrar por el pabellón sin perder la cabeza hasta conseguir una victoria por 63-53 que dio rienda suelta a la alegría en Navia. El Celta regresaba al lugar al que pertenece por historia y por dimensión de club.