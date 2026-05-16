Vaquero, Fiz, España y Salgado presentan la Carreira Praia Samil Fe Seguros

El Hotel Attica 21 acogió ha acogido un encuentro entre los olímpicos que participarán en la Carreira Praia de Samil Fe Seguros que tendrá lugar en la praia de Samil el domingo y que cuenta con 1.376 inscritos. En este encuentro participaron Julia Vaquero, olímpica en los 10.000 metros en Atlanta 1996 y embajadora de la carrera; Martín Fiz, campeón del Mundo y de Europa de maratón, y tres veces olímpico en Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sidney 2000; Jesús España, olímpico en 5.000 metros en Pequín 2008 y en maratón en Río 2016; y Javier Álvarez Salgado, olímpico en los 3.000 de México 1968 y en los 5.000 y los 10.000 de Múnich 1972. En el acto también estuvo presente el lanzador de jabalina olímpico en Barcelona 1992 Julián Sotelo.

En el encuentro, Julia Vaquero habló de la importancia de la salud mental y la necesidad de enviar mensajes positivos a los más jóvenes. En este sentido recordó la dificultad de su proceso de salida del deporte de alto nivel por carecer de una red sólida de apoyo y reivindicó la necesidad de que los deportistas de hoy sí la tengan.

Por su parte, Martín Fiz, destacó la importancia de disfrutar del momento y de las competiciones, ya que el atletismo es un camino de sinsabores en el que hay que saber dar la importancia justa tanto a la victoria como a la derrota.

Jesús España hizo referencia al deporte como una actividad “de mucho sacrificio” y subrayó la importancia de los referentes ya que gracias a la consecución de sus gestas muestran que es posible llegar tan alto, agradeciendo personalmente la trayectoria de Javier Álvarez Salgado que fue su inspiración. Además, se identificó como un adicto a correr por ser una válvula de escape y “por poner la cabeza siempre en su sitio”.

Javier Álvarez Salgado ensalzó su generación como una de las más importantes porque “se abrieron caminos en el atletismo y en el deporte en general que no existían para que hoy otros puedan seguir sus pasos”. En este sentido recordó muchas anécdotas de su carrera como sus inicios en el atletismo cuando, sin haber corrido nunca ganó el Gran Premio de Navidad de la ciudad de Vigo de 1961. Del mismo modo, se mostró muy agradecido con el atletismo por haberle dado todo lo que tiene en la vida.

Los cuatro olímpicos. / FE Seguros

La Carrera Playa de Samil FE Seguros, organizada por el Club Atletismo Veteranos de Samil y el patrocinio de FE Seguros, se consolida así como un evento que trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un espacio de encuentro, inspiración y promoción de hábitos de vida saludables. La prueba se ha convertido en un referente del deporte popular, reuniendo cada año a cientos de participantes en un entorno privilegiado como es la playa de Samil.

La prueba, dedicada a la memoria de Alfonso Varela, comienza a las 10:30 horas en la playa de Samil y consta de una primera carrera de 8 kilómetros para adultos y de varias carreras posteriores con diferentes distancias adaptadas a todos y a todas y, como no, inclusivas: 2200 metros (12, 13, 14 y 15 años e integrantes de Discamino), 1000 metros (9, 10 y 11 años), 400 metros (6, 7 y 8 años) y 100 metros (de 0 a 5 años).