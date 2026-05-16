Ciclismo
La Finisterrae alcanza los 90 participantes
La prueba de gravel de ultrafondo organizada por Xtrembike salió ayer de Porta do Sol
Segunda edición y participación más que duplicada por conjunción matemática y éxito organizativo. La Finisterrae by Xtrembike partió ayer, a las 12:00, desde la Porta do Sol viguesa en su aventura de ida y vuelta al final del mundo. La llegada se ha fijado en Bouzas. Los responsables calculan que el primer ciclista tardará alrededor de 24 horas en completar el recorrido, abriendo un goteo constante durante todo el fin de semana.
Galicia abrió sus maravillas al gravel de ultrafondo hace doce meses. Los participantes fueron entonces 38. Ahora son 90. «Cubrimos plazas en una semana», revela Alejandro González, promotor junto a Pedro Montesinos de esta prueba. «Hemos tenido una gran demanda, ya que el año pasado el evento tuvo mogollón de visualizaciones en Instagram».
Los atrevidos han llegado desde Barcelona, Madrid, Zaragoza, Teruel, Teruel, Asturias y Portugal, según enumera González. Cada uno de ellos decidirá si pernocta en algún sitio o si pedalea en vela siguiendo la ruta que se ha trazado. Se les exige la autosuficiencia, sin ninguna ayuda externa. «También hemos subido kilómetros. El año pasado fueron 420 y este año son 480 km». Vigo, Redondela, Pontevedra, Santiago, Negreira, Fisterra, Cee, Ézaro, Ponte Nafonso, Catoira, Pontevedra, Ponte Caldelas, Redondela y Vigo figuran como estaciones.
«El evento está cogiendo nombre a nivel nacional», celebra Alejandro González, que agradece la salida desde Porta do Sol para proporcionar «mayor visibilidad y con ello una mejor imagen del evento».
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