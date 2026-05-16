O Couto impulsa a la UD

O Couto se vistió de gala tras el 0-0 de la ida para empujar a la UD Ourense hacia la gran final por el ascenso en una tarde de infarto. El conjunto gallego hizo valer su pegada en las áreas para imponerse por 2-1 a un combativo Reus Reddis. Los goles de Rufo y Justino contrarrestaron el zarpazo intermedio de Fran Carbia. Con este triunfo, los hombres de Borja Fernández superan un cruce al límite y quedan a un solo paso de la gloria. Ahora, la mística ourensana ya sueña despierta con el último y definitivo asalto a Primera RFEF.

El silbato inicial dio paso a un Reus valiente y ambicioso que no tardó en pisar el acelerador, firmando las primeras incursiones. La réplica de la escuadra gallega llegó mediante las botas de Champi con un latigazo desde la frontal sin consecuencias, pero que sirvió como preludio del zarpazo definitivo. Una precisa internada por la banda izquierda culminó en un servicio medido de Manu Núñez hacia el corazón del área, donde Rufo apareció libre de marca.

El gol cayó como un jarro de agua fría sobre los rojinegros -ayer de blanquiazul-, propiciando un monólogo absoluto del bando rojillo. Cuando el asedio local parecía asfixiante, la fortuna sonrió a los pupilos de Marc Carrasco en el minuto 31, momento en el que Fran Carbia aprovechó un rechace fortuito en la espalda para restablecer las tablas con un sutil tiro raso.

La diana inyectó una dosis de adrenalina al conjunto visitante, que se volcó con orgullo hacia el área rival, aunque el marcador se mantuvo inalterable. Tras el descanso, Borja Fernández movió el banquillo buscando mayor pólvora. El ritmo del encuentro, inicialmente lento, comenzó a ganar revoluciones. Fue entonces cuando el Ourense tiró de oficio y efectividad en el área. En su primer acercamiento peligroso, trenzaron un contragolpe letal. Justino no perdonó ante Parra y definió a la perfección para el 2-1.

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Con el marcador en contra, la obligación pasó al bando de Marc Carrasco. El técnico no lo pensó y arriesgó con un esquema mucho más ofensivo. El objetivo final no era otro que volcarse arriba para forzar la prórroga. Sin embargo, la defensa resistió y el ataque catalán tuvo escasa fortuna. Al final, se desató la locura en O Couto.