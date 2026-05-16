La Nigrán League arranca en Patos mañana

La Nigrán Surf League, nueva liga amateur de la disciplina, afronta este domingo (11:00) su primera prueba con éxito de inscritos, a punto de pasar la centena. El Concello de Nigrán y las escuelas de Patos se han unido para impulsar esta competición, en la que tiene su hueco el surf adaptado. Sera la primera vez en Galicia que se acogen pruebas de surf inclusivo tanto a nivel intelectual como físico, dando así cabida a todo tipo de deportistas locales.