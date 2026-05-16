Guillermo Artime activa la cláusula y abandona el Valinox Novás

El Valinox Novás cambia de timonel, se asoma a las postrimerías de su almirantazgo pero mantiene el rumbo. Al equipo rosaleiro se le escapó el regreso a Honor Plata en la final de la liguilla de ascenso en la que había ejercido de anfitrión. El 20-32 duele pero no ciega. La ruta se ha trazado sobre el mapa.

«La nota es de nueve», fija el presidente del club, Andrés Senra, en su evalución de la temporada. «Un equipo que consigue casi el 90 por ciento de victorias la merece. Nos faltó una más en el momento adecuado para que fuese de matrícula. Sabemos cómo son las normas de estas fases de ascenso. Cualquier error o inferioridad en la plantilla con respecto a las demás se paga de esta manera».

«Estamos muy contentos», insiste y menciona hitos: «Haber sumado 26 victorias consecutivas, la apuesta por gente de O Rosal con participación en muchos encuentros… Todo esto nos da un resultado muy positivo que no empaña no haber conseguido el ascenso. Nos vale para seguir asentando las bases de cara al futuro».

En ese futuro no participará Guillermo Artime. El entrenador asturiano se marcha, activando una cláusula unilateral de su contrato. Senra lo lamenta, pero no se lo reprocha. «Es una decisión que nos deja tocados. Es una persona por la que habíamos apostado, con cuyo desempeño estábamos muy contentos. Considerábamos que era el ideal para continuar un año más y seguir dando forma al proyecto, pero hay que respetar su decisión», sostiene. «Le agradecemos no sólo los resultados, sino la implicación y el trabajo, que han sido excelentes. Se merece salir de la mejor manera».

La búsqueda de un sustituto se ha iniciado de manera inmediata, «tratando de encontrar estabilidad y que esa persona se adapte al club y ayude a seguir creciendo», explica. El elegido se encontrará la confección del equipo bien avanzada. La directiva comenzó las negociaciones de renovación en enero. Alrededor de una decena de jugadores han acordado su continuidad. Y se han apalabrado contrataciones, como las de los porteros que reemplazarán a Héctor Gil y Pablo Meana. «Nos queda completar la plantilla con tres o cuatro refuerzos», precisa Senra. «Nos pondremos con ello cuando se cierre el entrenador, sin prisa pero sin pausa. Lo teníamos parado a la espera de ver el desenlace de la fase».

Una plantilla ya avanzada

«El proyecto está definido. El año pasado volvimos a dejar claras las características y objetivos del club», reflexiona Senra. Habla de la recuperación de la identidad del Atlético Novás, de la importancia del producto propio, de la sostenibilidad y del equilibrio entre realidad y pragmatismo. «Hemos vuelto a encontrar el camino. Toca seguir creyendo en él, mejorando aquello que se haya hecho mal. Las directrices están claras. Hemos hecho muy buen trabajo, según mi criterio. Esperemos que pronto recojamos los frutos».

Será un legado que, en Primera Nacional o en Honor Plata, le entregarán a su relevo en unos meses: «Hemos dejado claro que la temporada venidera será la última de la directiva. En Navidades abriremos el proceso electoral y estaremos a disposición de las personas que decidan embarcarse en esta aventura para ayudarles en lo que haga falta».