Fabián Pais debuta en Castelo Branco

El Campeonato de España de Rallycross (CERX Loterías) viaja fuera de las fronteras para disputar su segunda cita de la temporada, el 4º CERX Rallycross de Castelo Branco en Portugal. El trazado luso será el escenario del esperado debut del vigués Fabián Pais dentro de la disputada categoría Promo RX.

Fabián Pais llega respaldado por un apellido con un profundo arraigo en el motor. El joven piloto asume este salto con la responsabilidad y la pasión heredadas de su entorno, dispuesto a escribir su propia historia. Se pondrá a los mandos del Dacia Sandero Eco Cup. El desafío en el Circuito do Lanço Grande será mayúsculo, combinando la adaptación a las superficies mixtas de asfalto y tierra con la gestión de las intensas mangas clasificatorias .

«Es un orgullo debutar en el Campeonato de España y llevar el nombre de Vigo a una cita internacional como Castelo Branco», señala Fabián. «Vengo de una familia que me ha transmitido el amor por las carreras desde que nací y poder dar este paso es un sueño. El objetivo principal es aprender, adaptarme rápido al Dacia y acumular el mayor número de kilómetros posible en una especialidad tan bonita y exigente ».

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La actividad en pista para el vigués comenzará hoy con los entrenamientos oficiales y las primeras mangas de calificación, dejando para mañana semifinales y finales.