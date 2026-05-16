El Coruxo, obligado a remontar tres goles en casa del Baleares

El Coruxo buscará este domingo en el Estadio Balear el milagro de la final de la fase ascenso a Primera Federación. Los vigueses deberán remontar la ventaja de 0-3 lograda por el cuadro insular el domingo pasado en el campo de O Vao.

Tras la decepción por la derrota ante sus aficionados, el trabajo del cuerpo técnico ha sido doble: levantar el ánimo del equipo y preparar a fondo el partido de vuelta. Javi Pereira, entrenador del cuadro verde, indica: «No hay nada que decir a los jugadores, todo lo contrario. Están dispuestos, están implicados, están con ganas de hacer un buen papel en Baleares. Somos conscientes de que hicimos una buena temporada, y pase lo que pase, queremos hacerlo bien, teniendo unas buenas sensaciones y saber que le podemos competir a cualquiera».

A la hora de analizar lo que se puede esperar del partido, el técnico apunta: «Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que intentar llevar el partido hacia donde queremos y después, a partir de ahí, lo que venga. Pecamos de inexperiencia en el primer partido y nos hicieron dos goles en los primeros minutos que no te pueden hacer si quieres competir en una eliminatoria. Ellos al final vienen del jugar un playoff el año pasado. Ahora nosotros tenemos que intenta llevar el partido hacia donde nosotros queremos y tener buenas sensaciones en el juego, y a partir de ahí, a creer, a soñar y a lo que venga».

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Pereira ha desplazado a toda la plantilla a Baleares. No podemos olvidarnos que esta fase de ascenso es un premio para todos tras una temporada en la que el equipo vigués fue de menos a más. En el club se sueña con prolongar la temporada una semana más.