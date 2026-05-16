La Copa de España élite y sub 23 se decide en Vigo

La Copa de España de ciclismo élite y sub-23 llega a su conclusión este domingo con la disputa de la última carrera en Vigo. Se trata de la novena prueba del circuito nacional, que llega con Daniel Cepa, del Caja Rural Alea, como líder en la clasificación individual y en la escuadra que encabeza la general por equipos. La salida se dará a las 10:30 desde Praza do Rei.