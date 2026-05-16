El Celta Femxa Zorka, ante su mayor reto

Ha llegado el momento más esperado de la temporada para el Celta Femxa Zorka, la Final Four de la Liga Challenge. Dos partidos que decidirán el segundo equipo, tras el Azulmarino Mallorca, que logra el ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Una fase en la que no vale nada de lo realizado a lo largo de los últimos ocho meses de competición. Ahora es el todo o la nada, ya que una derrota significaría dar por concluida la temporada.

El equipo entrenado por Cristina Cantero se cruza en semifinales con el Melilla, quinto clasificado en la fase regular, con nueve victorias menos que las celestes. En la eliminatoria de cuartos, las jugadoras lasalianas se cruzaron con el Recoletas Zamora. En el partido de ida, disputado en Pabellón Ángel Nieto, la victoria fue para las zamoranas por tres puntos, 54-51. En Melilla el partido se decantó en los primeros diez minutos de juego, en los que las locales firmaron un parcial de 24-6 que rompió el partido. Al final 76-63 para las norteafricanas.

Los enfrentamientos entre Celta y Melilla fueron dos de los más igualados en la temporada regular. En Vigo, a un minuto para el final, Melilla ganaba por seis puntos. El Celta apretó empatando en la última jugada y forzando así la prórroga. Una igualdad que continuó en el tiempo añadido hasta que apareció la base celeste Deva Bermejo para darle la victoria al Celta por seis puntos (76-70).

Ese misma igualdad se repitió en el partido de Melilla. Aunque el Celta Femxa Zorka llevó el mando del partido durante muchos minutos, de nuevo Deva Bermejo resolvió el encuentro con una canasta en el último segundo (58-60). Dos precedentes que confirman el pronóstico de igualdad del encuentro que esta tarde se disputará en el pabellón de Navia, en donde el partido se resolverá por pequeños detalles.

El ritmo de venta de abonos para el torneo marcha a buen ritmo y en el día de hoy se pondrán los últimos a la venta. Todo apunta a que a la hora del inicio del encuentro se colgará el cartel de no hay entradas. Y es que si durante toda la temporada la asistencia de aficionados ha sido importante, en estos momentos en los que el equipo se juega el ascenso nadie quiere fallar.

Segunda semifinal

La segunda semifinal de la «Final Four» enfrentará al Unicaja Mijas y al Osés Construcción Ardoi a partir de las 20:30 horas. Las malagueñas acabaron la fase regular en tercera posición, con seis victorias de ventaja sobre las navarras. En los dos partidos, Unicaja se llevó la victoria. En el partido de ida por trece puntos (55-68) y en Málaga, por veinticinco (67-42). Unas circunstancias que colocan a la escuadra andaluza el cartel de favorita para llevarse esta segunda semifinal. n