El Celta Femxa Zorka, a la final

El Celta Femxa Zorkaya tiene su final. El partido que debe decidir el nombre del equipo que acompañará al Azulmarino en el camino a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional.

El duelo ante el Melilla fue una batalla de nervios. Los dos equipos se conocían bien, y los dos partidos de la fase regular fueron claros ejemplos de lo que esperaba sobre el parquet de Navia.

La plantilla celebra la clasificación para la final. / Pedro Mina

A pesar de que durante toda la semana las jugadoras viguesas decían por activa y por pasiva que no les pesaba la presión, la realidad fue totalmente diferente. El equipo melillense entró mejor al partido, sobre todo en el aspecto defensivo, con un nivel alto de contactos que a las viguesas les costó entender. En ataque estuvieron mucho más acertadas desde la línea de triples, con lo que siempre fueron por delante en el marcador.

El Celta no estaba cómodo. El balón quemaba en las manos y fallaban cómodos lanzamientos, incluso bajo el aro. Uno de los momentos claves llegó en el último minuto del primer cuarto, cuando un triple ponía a las lasalianas con ocho puntos de ventaja en el marcador, 12-20. Cristina Cantero no tardó en solicitar un tiempo muerto, que sirvió para que entre Diana y Marina dejaran la desventaja en cuatro puntos al finalizar el primer cuarto, 16-20.

El segundo parcial fue más igualado. El Celta Femxa Zorka había mejorado en defensa, pero sus jugadoras no eran capaces de llevar ese paso adelante al trabajo defensivo. Las alternativas en el marcador eran constantes, y ninguno de los dos equipos era capaz de sacar más de cuatro puntos de ventaja.

Al final del primer tiempo, el Celta Femxa Zorka mandaba en el marcador por un punto, 35-34, sin mostrar aún su mejor cara, ya que todavía necesitaba seguir creciendo en el juego.

Marina entra a canasta. / Pedro Mina

Tras el paso por los vestuarios, el tercer cuarto arrancó con un intercambio de canastas, con lo que se mantenía la igualdad en el marcador. Sin embargo, el punto de inflexión del partido llegó a tres minutos para finalizar el cuarto. Las jugadoras del Celta Femxa Zorka dieron un paso adelante en defensa. Apretaron más, metieron más las manos y en esos últimos minutos del cuarto hicieron un parcial de 11-0 que les permitía iniciar los últimos diez minutos de juego con nueve de ventaja.

Melilla se aceleró demasiado en el último cuarto, arriesgando en los pases y en los lanzamientos, que ya no eran desde posiciones tan cómodas. El Celta no desaprovechó las facilidades de las norteafricanas para sentenciar y colarse en la final.