El CD Tamiar acude a la Copa de España en Valladolid

El Club Deportivo Tamiar, perteneciente a la Asociación de Familias y Personas con Parálisis Cerebral (APAMP), participa este fin de semana en la cita más importante del calendario nacional: la Copa de España de Boccia Individual por Selecciones Autonómicas 2026.

El evento, organizado por la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) junto a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL), se celebrará en el Polideportivo Barrio de las Delicias (Valladolid).

Tras clasificarse según los criterios de la normativa nacional de la temporada 2025/2026, los deportistas del club que acudirán a la cita son David Gil, Ana Soage e Iván Pombo.

La boccia se divide en cuatro clases según el grado de discapacidad funcional de los deportistas, garantizando la igualdad de condiciones en el juego: BC1: Deportistas que lanzan con la mano o con el pie. Pueden precisar la ayuda de un asistente (situado fuera del área de juego) para ajustar la silla o pasarles la bola; BC2: Deportistas que lanzan con la mano. Tienen mayor autonomía que los BC1 y no requieren asistente en pista; BC3: Deportistas con una disfunción física severa en las cuatro extremidades. No pueden lanzar la bola de forma autónoma y utilizan una canaleta o rampa. Cuentan con un auxiliar que ejecuta sus instrucciones, pero que debe permanecer de espaldas al juego en todo momento; BC4: Deportistas con discapacidades físicas severas no cerebrales (como distrofias musculares o tetraplejias). Lanzan la bola de forma autónoma con la mano.

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La competición se desarrollará hoy de 9:30 a 19:30 y mañana, de 09:30 a 13:30h. A las 14:00 del domingo tendrá lugar la entrega de medallas y la ceremonia de cierre.