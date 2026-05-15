Vigo, escenario del desenlace de la Copa de España élite y sub23

La carrera más dura y espectacular de la Copa de España Élite y Sub-23 vuelve a tener este domingo como escenario la ciudad de Vigo y el sur de la provincia de Pontevedra. Un recorrido de 180 kilómetros, con seis puertos de montaña y 4.000 metros de desnivel, pondrá el broche de oro al calendario bajo la organización del Vigo-Rías Baixas.

La Vigo Copa de España celebra su sexta edición y desde su estreno en 2021 todos los ciclistas que se hicieron con la victoria en la urbe olívica lograron el pasaporte para el pelotón profesional. Marc Brustenga, Alejandro Franco, Sergio Chumil, Pablo García e Ilya Savekin componen el palmarés de una cita.

Esta carrera es la novena y definitiva en el calendario de la Copa de España. Al desenlace de la competición llega como líder Daniel Cepa, corredor del Caja Rural-Alea, que cuenta con una ventaja de 68 puntos sobre el segundo clasificado, Vicent Zaragoza (Natural Greatness).

El pelotón contará con 24 escuadras y 144 corredores. Los dorsales del 1 al 7 corresponderán al Vigo-Rías Baixas. Bajo la dirección de Aitor Bugarín y Paula Sanmartín defenderán el maillot flúor Sergio Quevedo, Eloi Gámper, Tadeo Rodríguez, Miguel Domínguez, Alberto Domens y Deetray Jarret.

El itinerario que arrancará a las 10:45 horas desde la Praza do Rei transcurre por 13 ayuntamiento de la provincia de Pontevedra y será similar al de los últimos años. Después de tomar la salida sur de Vigo y atravesar Nigrán, el primer coloso de la jornada empezará en Baiona. Desde el km 14 se ascenderá el Alto da Groba, de 1ª categoría.

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A continuación, se pasa por Oia y en Tomiño llega otra dificultad montañosa: el Alto de Tebra (3ª) de donde se pasara a la subida al Monte Alba (2ª), que se corona en el km 75. Tras un descenso corto los ciclistas iniciarán en Gondomar la ascensión a O Galiñeiro (2ª). Luego llegará en Tui el segundo puerto del día de 1ª categoría, el Monte Aloia. A partir de ahí, la carrera se dirigirá al interior de la provincia. Ponteareas, Mondariz y Pazos de Borbén, un terreno rompepiernas con A Fonte dos 100 Anos (2ª) y la entrada en Vigo que culminará con la subida a O Castro donde estará la meta. Se espera que lleguen en torno a las 15:30 horas.