Uxía Rodríguez: «No sentimos presión sino calma y muchas ganas»
La canterana del Celta Femxa Zorka afirma la fuerza que siente el equipo en Navia: «Siempre que tenemos un mal momento la gente está ahí»
Las jugadoras canteranas han tenido una presencia activa a lo largo de la temporada. Uxi Rodríguez, a sus diecinueve años, han disputado los treinta partidos de la temporada regular con un promedio de diecisiete minutos por partido.
-Todo el año peleando por estos dos partidos.
-La verdad es que sí. Todo el año hemos estado trabajando muy bien, y es verdad que ya desde el principio de temporada teníamos ese objetivo, el de ascender. Hemos preparado muy bien el año, trabajando muchísimo y nos hemos esforzado. Como grupo hemos estado muy bien y poder haber conseguido este objetivo nos llena de orgullo.
-¿No es demasiada presión esa «obligación» por ascender?
-No, la verdad es que no. Siempre lo dijimos durante todo el año, que no sentíamos la presión de ascender. Es verdad que era el objetivo, pero no sentíamos eso porque creo que como equipo nos respaldamos las unas a las otras muy bien. Además, sí que la gente puede pensar que tenemos esa presión, pero al jugar en casa, con nuestra gente, siendo nosotras... creo que lo que sentimos es calma y muchas ganas.
-Cómo tira Navia ¿no?
-Sí, la verdad es que sí. Es una pasada. Siempre lo decimos, que Navia es la sexta jugadora. Siempre que tenemos malos momentos están ahí, y en los buenos momentos también. Es lo que nos dice Cris (la entrenadora), da igual lo que hagamos, que a lo mejor intentamos tocar un poco una bola y ya la gente se vuelve loca. Es genial ver cómo la gente te apoya y lo sentimos muchísimo.
-¿Es posible sorprender a Melilla?
-Melilla es un rival muy difícil, la verdad. Siempre que hemos jugado contra ellas los partidos han sido muy disputados, se han decidido en las últimas canastas. De hecho, Deva ha sido allí la salvadora en el últimos partido contra Melilla. Sí que es verdad que tienen muy buenas jugadoras y además hay jugadoras que han pasado por aquí. Está Anne Senosiain, Laia Moya también lo está haciendo muy bien, Marita Davidova también es muy buena jugadora y luego también jugadoras como Rocío D’Urso. Al final es un equipazo, todas aportan. Creo que va a ser un partido muy reñido, pero estamos trabajando duro toda la semana para intentar conseguirlo y poder llegar a esa final para conseguir el ascenso. Además, el cuerpo técnico también nos conoce ya que entrenaron en Navia.
-¿Hay que partir de la defensa, que es lo fuerte del Celta?
-Sí. Además, ellas son un equipo donde todo el mundo tira. Tienen mucha presencia con Montero en el poste bajo, tenemos que intentar defender todo eso. Nosotras ya decimos que nuestro trabajo y nuestro partido viene desde la defensa. Cris también nos lo tiene muy marcado. Tenemos que defender, porque sin la defensa no nos llega nada.
La capitana Sara Vidal vive la fase de ascenso en otra función
Sara Vidal es otra de las canteranas del Celta Femxa Zorka que vivirá esta «Final_Four» de Navia._En esta ocasión la vivirá de otra manera al encontrarse en plena recuperación de una grave lesión de rodilla.
La capitana reconoce que «estamos todas muy ilusionadas por disfrutar la “Final Four” aquí en casa este fin de semana. Al final hemos hecho una temporada maravillosa, creo que la mejor de los últimos años. Al final, 27 victorias y solo 3 derrotas es increíble el trabajo que ha hecho todo el mundo. No solo las jugadoras, sino también el staff técnico y todo el club. Al final esto es un pequeño puzzle en el que cada uno somos una pieza y cuando nos juntamos pues sale el trabajo bien».
«Para muchas de las jugadoras», prosiguió la capitana del_Celta Femxa Zorka, «va a ser la primera “Final Four” que van a disfrutar en su carrera. Somos un equipo relativamente joven y bueno, esperemos que de la mano de las más veteranas, echen esa mano que necesitan en los momentos difíciles».
A la hora de analizar la fase y equipos participantes, apuntó que «todos los equipos que han llegado hasta esta fase de ascenso, los cuatro equipos, son muy buenos. Creo que va a ser la “Final Four” más reñida de estos últimos años. Nuestro día a día ha sido estupendo y creo que el equipo está más que preparado para disfrutar este fin de semana. Así que mañana saldremos a la pista para darlo todo con el apoyo del público».
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