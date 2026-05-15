Camino de la gloria: el Mecalia afronta la ida de la final de la European Cup

El Mecalia camina hacia su sueño. El equipo guardés disputa este domingo (16:00) el partido de ida de la final de la EHF European Cup contra el Iuventa Michalovce. Las pupilas de Ana Seabra quieren guardar en las vitrinas del club el primer título continental en la historia del balonmano gallego y acompañar así a la Liga conquistada en 2017. Se quitarían además el mal sabor de boca de la final de este mismo torneo perdida con el Antalya turco en 2023. «Tenemos muchas ganas de conquistar este último reto de la temporada pero sabemos que al otro lado habrá un equipo con recursos», advierte la entrenadora. Mucho depende de lo que suceda en este envite inicial en tierras eslovacas. La vuelta se disputará el domingo 24 en A Sangriña, a las 19:00 horas.

El propio viaje constituye en sí una dificultad. Seabra ha incluido en la expedición a dieciséis jugadoras, que iban a emplear todo el viernes en llegar a Michalovce, en el este de Eslovaquia, a 488 kilómetros de la capital, Bratislava. En total, 14 horas sumando avión y autobús para llegar por la noche. El plan incluía entrenar este sábado sobre la cancha del Chemkostav Arena.

El Mecalia ha pasado página de la final de la Copa de la Reina que se escapó ante el Bera Bera (26-21), que en todo caso anima por el buen rendimiento. Todas las jugadoras están disponibles; incluso Cristina Cifuentes, que todavía no se ha estrenado desde que recibió el alta y que podría reaparecer en esta eliminatoria.

El cuerpo técnico ha adoctrinado a la plantilla en el plan de partido ante un rival especialmente peligroso como local. El Iuventa, habitual en las últimas rondas de la European Cup –en 2024 perdió la final ante el Atticgo Elche–, viene de remontar ante el Bursa Büyüksehir turco en semifinales (34-29 en la ida, 25-19 en la vuelta). La portera Iryna Yablonska, que superó el 51% bajo palos, con 19 paradas, se erigió en su gran figura. Las extremos Martina Popovcová y Aline Bieger y la lateral Karina Soskyda son las principales amenazas ofensivas de un equipo de gran envergadura física y talento individual.

Seabra ha valorado este «último reto de la temporada», y también de su mandato antes de mudarse a Valladolid, como una oportunidad que su equipo «tiene muchas ganas de disputar y de conquistar», pero que no será sencilla, dando como siempre importancia y respeto al trabajo del adversario.

La hoja de ruta, por lo demás, está clara: «Tenemos que hacer, como principal objetivo, un buen partido en Eslovaquia que traiga la competición viva a casa. Hay que trabajar y preparar bien estos dos partidos. A ver qué pasa, pero la ilusión y las ganas que tenemos son muy grandes», concluye la preparadora lusa.