Mbappé desata la tormenta perfecta en el Real Madrid: "Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla"

El día que el Santiago Bernabéu señaló a Kylian Mbappé, el delantero francés decidió hacer explotar otra bomba nuclear en el vestuario. A la altura del desafío de Vinícius a Xabi Alonso tras ser sustituido ante el Barcelona en Chamartín. O quizás peor. Porque el francés, que ha hablado contadas veces en sala de prensa, pero nunca en la zona mixta del estadio, salió al pasillo de los medios de comunicación con una sonrisa colgada de su boca y comenzó a disparar a diestro y siniestro contra Arbeloa.

Dardos de Arbeloa a Mbappé

En los últimos tiempos el francés considera que el técnico le ha señalado con sibilinas referencias o gestos que lo han dejado vendido, como su cambio ante el Oviedo, solo y sustituyendo en el minuto 68 al mejor del equipo, Gonzalo, que se marchó ovacionado. Luego llegó su pitada. A eso sumaba aquello que dijo de que "alguno juega con el esmoquin" o la forma en que ha sugerido que el francés se 'borró' del clásico, cosa que fue así. Pero a Kylian no le gustó y apareció en la zona mixta para cobrarse justicia.

"Para mí fue una pena no jugar el Clásico. Me encanta jugar contra el Barça, siempre marco goles ante ellos. ¿Los pitos? No podemos cambiar las opiniones, son maneras de expresar tu opinión. No lo podemos cambiar. Es algo normal en la vida de un jugador famoso como yo. Es una opinión de la gente, no hay que tomarlo personal, nadie va a morir esta noche", empezó señalando. Y luego pasó al ataque total: "Hoy no he jugado porque el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Estoy bien, yo estaba para ser titular. Pregúntale al míster. Me ha dicho que soy el cuarto delantero. Prefiero hablar aquí, sé que muchos no hablan. Prefiero hablar yo de mi boca". "No tengo ningún problema con Arbeloa. Hay que aceptar la decisión del entrenador. Tengo que trabajar para ser mejor que Mastantuono, Vinicius y Gonzalo", concluyó.

Sobre sus vacaciones durante la deriva del equipo afirmó que "tenía la autorización del club para no estar en Madrid durante mi lesión. No era el único jugador que no estaba en Madrid. Hay que aceptar las cosas y cambiar la situación. ¿Vacaciones? Tú no sabes si me fui de vacaciones". Y lo siguiente que hizo fue retratar a Arbeloa en comparación con Xabi: "Duele no ganar nada. Tengo la idea que teníamos una estructura de juego y la hemos perdido. Tenemos que aprender y aceptar las críticas. ¿La salida de Xabi? No es mi responsabilidad. Hay que defender al club de la mejor manera posible. Hablo de lo que veo en el campo. Tengo una gran relación con Xabi. Va a ser un gran entrenador, pero es el pasado. Tenemos que mirar adelante".

Arbeloa se revolvió en sala de prensa

Y luego quiso lavar su imagen elogiando a Florentino: "El 'presi' es el mejor del mundo. El mejor de la historia del Madrid. Tenemos la suerte de tenerle. Es un poco difícil el tratamiento que ha tenido de la gente, con todo lo que ha hecho. Es normal que la gente dé una opinión, pero no tienen que olvidar todo lo que ha hecho el presi para el club. Es una leyenda y un honor tenerle". Y hasta quitó importancia a su problema con el club por la rodilla: "¿El diagnóstico de la rodilla? El Madrid nunca se equivoca. Mi relación con el club es perfecta y tenemos comunicación. Es el mejor club del mundo y nunca se equivoca. Lo que me duele más es que la gente piensa que no quería jugar. Luego decían que yo jugaba 90 minutos en Copa y que no tenía sentido y luego perdimos contra un rival del mismo nivel y después cuando me lesiono dicen que no quiero jugar. ¿Entonces quiero jugar o no?. Y para acabar habló de la pelea entre Tchouameni y Valverde: "Yo no estaba, no puedo confirmar si ha pasado. Salí sin saber qué ha pasado. Estaba lesionado y no estaba con el equipo. Tengo la misma información que tú".

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Segundos después Arbeloa comparecía en sala de prensa y se encontraba de cara con el tsunami provocado por Mbappé: "No le he dicho semejante frase, no lo habrá entendido bien. Yo decido quién juega mientras esté sentado en esta silla, me da igual que no estén de acuerdo, se llame como se llame. Y sino, que esperen al siguiente. Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, no sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase".