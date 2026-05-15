Deva Bermejo: «La afición es la que nos da un chute de energía»

Deva Bermejo llegó a Navia como segunda base del equipo. La lesión de Carlota le obligó a asumir el rol de directora principal, madurando de forma prematura. Hoy es uno de los pilares de este Celta Femxa Zorka que peleará por el ascenso de categoría (este sábado, semifinal con el Melilla, a las 18:00 en Navia). La base finalizó la fase regular como la tercera jugadora más valorada de la temporada, con una media de 22 minutos por partido, un 54% de acierto en lanzamientos de dos puntos, un 33% en triples y un 77% en lanzamientos de tiros libres.

-¿Cómo ve al equipo?.

-Lo veo bien, ilusionado. Al final, en un grupo así de joven, creo que eso es lo más importante, estar ilusionado por jugar estos partidos. Las veo preparadas y con ganas de que llegue el fin de semana ya.

-Melilla se presenta como un rival muy complicado.

-En los dos partidos que hemos jugado nos han puesto las cosas muy complicadas. Nos salió cara en ambos, pero podría haber salido cruz. Tenemos que estar muy serias, centrarnos en nuestro partido, en nosotras mismas, e intentar lucharlo cada minuto.

-¿Conscientes de que todo va a comenzar desde la defensa?.

-Eso está claro. Este equipo está marcado por la defensa. Cuanto mejor defendemos, mejores cosas salen adelante. Nos centraremos en nuestra defensa y a partir de ahí saldrán cosas.

-¿Pesa la presión por conseguir el ascenso?.

-Nos estamos apoyando bastante en el grupo, en las mayores. Es verdad que hay presión, pero al ser jóvenes también somos un poco inconscientes a veces de esa presión. Va a ser salir, jugar a baloncesto, que es lo que sabemos hacer, lucharlo y ya está.

-Menuda temporada del equipo, con récord de victorias consecutivas incluido.

-Totalmente positiva. Incluso nosotras mismas nos hemos impresionado con la temporada tan regular que hemos hecho. En una categoría como la Challenge, donde cualquiera puede ganar a cualquiera y muchos equipos han tenido sustos con los de media tabla o los de abajo, creo que es gratificante y de premiar esta buena temporada regular.

-¿Cómo valora su temporada?.

-Creo que he madurado. He dado un paso adelante y he intentado aportar lo que el equipo ha necesitado en cada momento. Es lo que venía intentando dar. La verdad es que me he sentido muy cómoda con el equipo.

-¿Se esperaba un ambiente y un pabellón como este?

-Lo había vivido de visitante y, cuando me llegó la oferta, sabía que el ambiente de aquí era un punto a favor. Lo que más ilusión me hace es jugar una Final Four aquí con este público, que al final es la definición de la sexta jugadora.

-¿Hace falta hacerle un llamamiento a la afición?

-¡Estoy tan contenta con la afición! No pongo en duda que van a responder, que nos van a apoyar y nos van a «comprar» cualquier cosa, que al final es lo que nos da el chute de energía.