El Delikia conquista la Copa de la Reina en Águilas

El Club Deportivo Delikia firmó una actuación para el recuerdo en Águilas, escenario de una nueva jornada de la Liga Nacional de Clubes de Triatlón, logrando resultados históricos tanto en categoría élite como en la Liga Talentos. El equipo élite femenino conquistó la Copa de la Reina de Triatlón, uno de los mayores éxitos de la historia reciente del club. Las deportistas del Delikia demostraron un enorme nivel competitivo y una gran solidez colectiva para imponerse a los mejores clubes nacionales y subir a lo más alto del podio, consagrándose como de los rivales a batir de España. Además, el conjunto femenino completó un sobresaliente estreno en Primera División con una cuarta posición en la segunda jornada liguera. También destacó el debut del equipo élite masculino en Primera División, firmando una actuación de enorme mérito. Los chicos comenzaron el sábado con una destacada cuarta posición y culminaron el domingo subiéndose al podio con un brillante segundo puesto, consolidando así un estreno espectacular en la máxima categoría del triatlón nacional. En la Liga Talentos tanto el conjunto masculino como el femenino lograron una excelente segunda posición en la prueba contrarreloj. Ya en la competición del domingo, el equipo masculino talentos consiguió una brillante victoria, mientras que el conjunto femenino finalizó en sexta posición lo que les permite conservar el liderato de la general. El equipo masculino marcha segundo.